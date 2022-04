Gran Turismo 7 bekommt neue Autos, Fans spekulieren

Die Meisterschaft umfasst in diesem Jahr den bereits im Spiel enthaltenen Toyota Supra GT500 ‘97 sowie andere Modelle, die erst noch folgen. Zudem wird Subaru als Entwicklungspartner des GR86 teilnehmen: In Runde 5 des Qualifyings auf der Autopolis-Rennstrecke können die Teilnehmer neben dem GR86 auch mit dem Subaru BRZ antreten, der dann ab kommender Woche in GT7 verfügbar ist.

Update is coming next week. 来週、アップデートが来ます。 #GT7 #GranTurismo7 pic.twitter.com/ZoOSAs75rL

Ob dem tatsächlich so ist, erfährt man in wenigen Tagen.

What do you think?