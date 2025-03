Gran Turismo 7: Das sind die neuen Daily Races

Wie jeden Montag hat auch Polyphony auch heute die neuen Daily Races für den Rennspiel-Hit Gran Turismo 7 veröffentlicht. Wie immer gibt es drei unterschiedliche Rennen, die eine Woche lang verfügbar sind. Diese Woche steht eines der neuen Fahrzeuge aus Update 1.57 im Fokus.

Die neuen Daily Races aus GT7

Die Daily Races sind gewissermaßen die wichtigste Anlaufstelle für alle, die in Gran Turismo 7 kompetitiv online gegen andere Spieler antreten wollen. Eine Woche lang stehen drei unterschiedliche Events zur Verfügung, die alle 20 Minuten starten. In der Zwischenzeit können Quali-Zeiten aufgestellt werden, die dann die Startaufstellung bestimmen.

Kommen wir ohne größere Umschweife zu den Daily Races, die von heute an bis zum Morgen des 7. April angeboten werden:

Daily Race A: Das traditionell kürzeste Daily Race findet in dieser Woche auf dem Fuji International Speedway statt. Gefahren wird die Kurzversion der japanischen Strecke und als Fahrzeug ist der neue Aston Martin Vantage ’18 mit mittelweichen Sportreifen aus dem kürzlich erschienenen Update vorgegeben. Satte sechs Runden dauert ein Rennen, was insgesamt etwa 10-15 Minuten in Anspruch nehmen dürfte.

Die Fahrerwertung wird von den Ergebnissen aus diesem Daily Race nicht beeinflusst, ihr müsst euch also keine Sorgen um euer Ranking machen. Die Sicherheitswertung ist auf der anderen Seite aber trotzdem angeschaltet, rücksichtslose Fahrer werden also runtergestuft.

Daily Race B: Im zweiten Rennen geht es für die Fahrer nach Barcelona, genauer auf den Circuit de Barcelona-Catalunya GP im Layout ohne Schikane. Das Event ist ebenfalls auf sechs Runden festgelegt und Fahrzeuge der Gr. 4 mit harten Rennreifen dürfen genutzt werden. Aktuell sieht es so aus, als würde sich der Nissan GT-R Gr. 4 als „Meta“ anbieten.

Fahrer- und Sicherheitswertung werden von den Ergebnissen beeinflusst, hier geht es also von Anfang an ordentlich zur Sache.

Daily Race C: Für das dritte Rennen müsst ihr wie immer am meisten Zeit einplanen. Neun Runden auf der Strecke „Grand Valley – Highway 1“ in Fahrzeugen aus der „GR. 3“-Kategorie dürften euch 25-30 Minuten beschäftigen. Ein Boxenstopp ist aufgrund von erhöhtem Benzinverbrauch und Reifenverschleiß unumgänglich. Genutzt werden dürfen harte und weiche Rennreifen sowie Intermediates und Regenreifen.

Auch im Daily Race C geht es natürlich um die Fahrer- und Sicherheitswertung.