Gran Turismo 7: Die neuen Daily Races bringen Formel-Rennen zurück

Wie jeden Montag hat Polyphony auch heute wieder die neuen Daily Races im Rennspiel-Dauerbrenner Gran Turismo 7 freigeschaltet. Genau eine Woche lang können die Online-Spieler in den drei Veranstaltungen ihr Können messen. In dieser Woche dreht sich dabei alles um Rennwagen, außerdem jährt sich der Release von GT7 in dieser Woche zum dritten Mal.

GT7: Das sind die neuen Daily Races

Wie immer bietet Polyphony auch in dieser Woche drei Rennen, die sich in ihrer Komplexität unterscheiden. Los geht’s mit Race A, quasi der Einsteiger-Veranstaltung. Dieses findet in dieser Woche auf der legendären Strecke von Suzuka in Japan statt. Sechs Runden müssen in den Autos von Toyota oder Honda der Klasse Super Formula SF23 absolviert werden. Die Wagen haben allesamt weiche Rennreifen aufgezogen und Boxenstopps sind nicht vorgesehen.

Das Rennen orientiert sich wie so oft an der echten Super Formula, die ebenfalls am kommenden Wochenende in Suzuka in die neue Saison startet.

Rennen B schickt die Spieler dagegen in Wagen der Gr. 4 auf die Originalstrecke Trial Mountain. Nur vier Runden werden hier auf harten Rennreifen absolviert und allem Anschein nach werden auch in dieser Woche die allradbetriebenen Fahrzeuge dominieren.

Die anspruchsvollste Action findet vermutlich wie immer in Race C statt. Ganze vierzehn Runden wollen hier von Fahrzeugen der Gr. 3 in Angriff genommen werden. Der Reifenverschleiß ist dabei per Multiplikator um das Neunfache erhöht, weshalb eine aggressive Fahrweise den eigenen Untergang bedeuten kann. Wie so oft muss im Verlauf des Rennens ein Boxenstopp vorgenommen werden, die Nutzung sowohl von harten als auch mittleren Rennreifen ist nämlich vorgeschrieben.

Alle drei Rennen setzen auf rollende Starts, wer also auf die Rückkehr von stehenden Starts gehofft hatte, muss noch mindestens eine weitere Woche warten. Am 4. März feiert Gran Turismo 7 das dreijährige Jubiläum. Besondere Events scheinen allerdings nicht geplant zu sein. Es ist aber gut möglich, dass im Verlauf der Woche ein passendes Zeitrennen hinzugefügt wird.