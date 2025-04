Gran Turismo 7: Die neuen Daily Races sind da, das erwartet euch diese Woche

Es ist Montag und das bedeutet, dass die Daily Races in Gran Turismo 7 mal wieder wechseln. Wie immer gibt es drei unterschiedliche Rennen, in denen ihr euer Können unter Beweis stellen und um die vorderen Plätze fahren könnt.

Das sind die neuen GT7 Daily Races

Die wöchentlich wechselnden Daily Races sind das Herzstück des Multiplayer-Modus von Polyphonys Rennspiel-Hit Gran Turismo 7. Jeden Montag werden die drei Events ausgetauscht. Daily Race A bietet für gewöhnlich schnellen Rennspaß, Daily Race B ist schon kompetitiver und in Daily Race C werden besonders lange Rennen mit Boxenstopps gefahren.

Kommen wir also ohne weitere Vorreden zu den neuen Veranstaltungen, in denen ihr bis zum 21. April euer Glück versuchen könnt:

Daily Race A findet in dieser Woche auf dem japanischen Autopolis International Racing Course statt. Fünf Runden in vorgegebenen Fahrzeugen stehen auf dem Programm. Ihr habt dabei die Wahl zwischen dem Toyota GR86 RZ ’21 und dem Subaru BRZ S ’21. Die Fahrerwertung ist vom Ausgang nicht betroffen, die Sicherheitswertung bleibt allerdings aktiv. Eine Besonderheit des Rennens ist, dass aus einem Starterfeld gestartet wird. Das Rennen sollte etwa 15 Minuten in Anspruch nehmen.

Daily Race B bietet in dieser Woche Rennaction mit Fahrzeugen der Gr. 4 auf Michelin Raceway Road Atlanta. Sieben Runden müssen absolviert werden, Fahrer- und Sicherheitswertung sind aktiviert. Gestartet wird, sowie meistens, aus einem fliegenden Feld. Auch dieses Event sollte knapp 15 Minuten dauern.

Daily Race C ist wie so oft die „Königsklasse“ der wöchentlichen Online-Rennen in Gran Turismo 7. 14 Runden auf dem Deep Forest Raceway in Autos der Gr. 3 erwarten euch hier in den nächsten sieben Tagen. Dabei müsst ihr mindestens einen Boxenstopp einlegen und sowohl die harte als auch die mittlere Reifenmischung verwenden. Das Rennen dürfte knapp 25 Minuten in Anspruch nehmen und das Ergebnis beeinflusst natürlich eure Fahrer- und Sicherheitswertung.