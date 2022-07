Gran Turismo 7 – Drei weitere Autos rollen nächste Woche vor

Polyphony Digital hat ein weiteres Update für Gran Turismo 7 angekündigt, das in der nächsten Woche mindestens drei neue Fahrzeuge umfasst.

Wie üblich darf man vorab erraten, welche Boliden es in den Fuhrpark von Gran Turismo 7 schaffen werden. Eine entsprechende Silhouette gibt heute erste Hinweise. Vermutet werden diesmal der Nissan Skyline, der Porsche 918 Spyder und unter den Classics der Maserati A6GCS/53

Die vollständige Auflösung dazu gibt es in wenigen Tagen.

Gran Turismo World Series 2022

Derweil hat Sony weitere Infos zur Gran Turismo World Series 2022 veröffentlicht, bei der jeder Spieler von Gran Turismo 7 im Sportmodus des Spiels an realen Wettkämpfen teilnehmen kann. Beim Nations Cup wird für das eigene Land um Ruhm und schnellste Rundenzeiten gefahren, beim Manufacturers Cup vertreten die Spieler den Lieblingsautomobilhersteller.

Nachdem die Online-Saison 1 der Gran Turismo World Series 2022 erfolgreich einen Abschluss fand, wird die Action auf den Rennstrecken von Gran Turismo 7 an den nächsten beiden Wochenenden fortgesetzt:

Die besten Fahrer messen sich zunächst am 23. Juli um 15:00 Uhr MESZ im Manufacturers Cup, in welchem die besten Vertreter der zwölf führenden Hersteller gegeneinander antreten. Weiter geht es nur einen Tag später, am 24. Juli ab 15:00 Uhr MESZ mit den 16 besten Fahrern im Nations Cup.

Vor beeindruckender Kulisse nimmt das Renngeschehen bereits am nächsten Wochenende Fahrt auf, denn dann findet der “World Series”-Showdown als Live-Event im berühmten Red Bull Hangar-7 in Salzburg, Österreich statt. Bei diesem Event treffen die besten Gran Turismo 7-Spieler das erste Mal seit dem “World Tour”-Event Anfang 2020 in Sydney wieder aufeinander. Der Livestream zu diesem Event startet am Samstag, dem 30. Juli um 21:00 Uhr MESZ mit dem Rennen um die Krone des Manufacturers Cup, gefolgt vom Feld der besten 32 Fahrer, die am Sonntag, 31. Juli um 22:00 Uhr MESZ den Sieg im nations Cup ermitteln.

Die erfolgreichsten Fahrer können einen Platz in den nächsten beiden Runden der World Series und für das Weltfinale im November in Monaco gewinnen. Neben letztjährigen Favoriten wie Toyota oder Subaru bietet die Gran Turismo World Series 2022 unter anderem auch den neu an den Start gegangenen Hersteller Genesis.