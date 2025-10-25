Gran Turismo 7 feiert die World Series 2025 mit zwei kostenlosen Japan-Sportwagen

Polyphony Digital zelebriert die dritte Runde der Gran Turismo World Series 2025 in Los Angeles auf ganz besondere Weise. Alle, die das Event live in Gran Turismo 7 verfolgen, erhalten gleich zwei exklusive Autos mit null Kilometern auf dem Tacho, den Toyota Supra RZ ‘97 in „Super Red IV“ und den Mazda RX-7 GT-X (FC) ‘90 in „Crystal White“. Zwei Ikonen der 90er-Jahre, die bis heute bei Tuning-Fans Kultstatus genießen.

Beide Fahrzeuge sind Teil einer speziellen Zuschauergeschenk-Aktion, die vom 8. bis 25. November läuft. Alles, was du tun musst, ist, dir die offiziellen Streams der World Series direkt im Spiel anzusehen.

So funktioniert die Aktion

Auf der Weltkarte in Gran Turismo 7 erscheint ein neues Banner mit dem Titel „ZUSCHAUERAKTION“. Darüber gelangst du direkt zu den Livestreams des Manufacturers Cup und Nations Cup. Für das Ansehen der jeweiligen Übertragungen erhältst du automatisch dein Ticket für die beiden Fahrzeuge.

Zeitplan der Streams:

Manufacturers Cup: Sonntag, 9. November, 01:00 Uhr (MEZ)

Sonntag, 9. November, 01:00 Uhr (MEZ) Nations Cup: Sonntag, 9. November, 04:00 Uhr (MEZ)

Wer beide Streams schaut, darf sich auf zwei absolute Sammlerstücke freuen, frisch aus der virtuellen Fabrik, null Kilometer, perfekt für Garagen-Ästheten. Die Belohnungen werden am 26. November über den Geschenke-Reiter in deiner Garage verteilt. Wichtig: Abholen nicht vergessen, die Autos sind nur für begrenzte Zeit verfügbar.

Warum sich das Einschalten lohnt

Die Gran Turismo World Series ist längst mehr als ein E-Sport-Turnier, sie ist das Schaufenster, in dem die besten Sim-Racer der Welt gegeneinander antreten. Während Profis um Zehntelsekunden kämpfen, bekommen Fans die Gelegenheit, Teil des Events zu werden. Und wer nur für die Autos dabei ist? Verständlich. Schließlich vereint kaum ein Spiel Leidenschaft, Präzision und Automobilkultur so authentisch wie Gran Turismo 7.

Zwei klassische Sportwagen als Dankeschön, das ist nicht nur Fan-Service, sondern auch eine schöne Erinnerung daran, warum viele überhaupt mit dieser Serie angefangen haben: weil jedes Auto hier mehr ist als nur ein Stück Code.

Solche Aktionen zeigen, dass Gran Turismo 7 sein Publikum versteht – Belohnungen mit Seele, die Nostalgie und Sammlerinstinkt perfekt ansprechen. Bleibt nur eine Frage: Welchen der beiden würdest du zuerst aus der Garage holen, den Supra oder den RX-7?