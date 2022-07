Gran Turismo 7 – FIA Partnerschaft soll 2023 fortgesetzt werden

„Für Motorsport Games hatten wir in diesem Moment die Schwierigkeit, dass sie aufgrund von GT7 und allem nicht unbedingt bereit waren, das Live-Event so zu unterstützen, wie wir es wollten. Also haben wir mit ihnen vereinbart, dass wir für dieses Projekt mit Assetto Corsa zusammenarbeiten werden. Es ist auch einfacher für uns, weil es für viele Länder offener ist.“

Das sagte Frederic Bertrand, Director of FIA Formula E and Innovative Sport Activities Department, gegenüber Motorsport , wonach es wohl einige Diskrepanzen bei dem gab, was Gran Turismo 7 derzeit im eSport Bereich bietet. Da sei Assetto Corsa Competizione aktuell besser geeignet.

