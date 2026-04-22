Gran Turismo 7 führt mit Update 1.69 ein kostenpflichtiges Belohnungssystem ein

Das April-Update für „Gran Turismo 7“ liefert ab morgen nicht nur frischen Fuhrpark-Nachschub, sondern führt mit den „Power Pack“-Herausforderungen erstmals ein kostenpflichtiges Add-on-System für Ingame-Belohnungen auf der PS5 ein. Während die Fahrzeugauswahl zwischen Porsche-Nostalgie und Elektro-Zukunft balanciert, markiert die Einführung des Power Packs einen Wendepunkt in der Monetarisierungsstrategie von Polyphony Digital.

Das Update 1.69 bringt drei Fahrzeuge, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) ist ein echtes Sammlerstück und dürfte durch sein geringes Gewicht bei hoher Leistung besonders in den kurvigen Sektionen des Nürburgrings für Bestzeiten sorgen.

Dem gegenüber steht der Yangwang U9, ein chinesischer Elektro-Supersportwagen, der die technologische Spitze der aktuellen EV-Entwicklung im Spiel repräsentiert. Der Renault Twingo ’93 hingegen ist der klassische „Underdog“, der vor allem für Tuning-Fans und die Community-Events interessant ist, bei denen es mehr um Charme als um PS-Zahlen geht.

Das „Power Pack“: Belohnungen gegen Gebühr

Die größte Neuerung ist zweifellos die Einführung der „Power Pack“-Herausforderungen. Hier können Spieler durch das Absolvieren von Rennen innerhalb eines Zeitfensters wöchentlich rotierende Belohnungen verdienen. Der entscheidende Punkt: Dieses Feature ist ein kostenpflichtiges Add-on, das exklusiv für die PS5 erscheint.

Bisher waren Content-Updates bei „Gran Turismo 7“ traditionell kostenlos. Dass nun ein System eingeführt wird, bei dem man für den Zugang zu zusätzlichen Belohnungsstrukturen bezahlen muss, ist eine Premiere. Es bleibt abzuwarten, wie exklusiv die dort erhältlichen Items (wie etwa seltene Tuning-Teile oder Engine-Swaps) sein werden, um zu beurteilen, ob hier eine „Pay-to-Progress“-Lücke entsteht.

Neue Herausforderungen auf Weltklasse-Niveau

Abseits der Monetarisierung wird der Rennkalender auf den Weltstrecken sinnvoll erweitert:

Schwarzwald-Liga auf dem Circuit Gilles-Villeneuve: Eine interessante Kombination aus deutschem Reglement und kanadischem Highspeed-Kurs.

auf dem Circuit Gilles-Villeneuve: Eine interessante Kombination aus deutschem Reglement und kanadischem Highspeed-Kurs. Hypersportwagen-Parade am Yas Marina Circuit: Perfekt, um den neuen Yangwang U9 direkt unter Flutlicht zu testen.

am Yas Marina Circuit: Perfekt, um den neuen Yangwang U9 direkt unter Flutlicht zu testen. Tourenwagen-Weltcup 900 in Interlagos: Ein anspruchsvolles Langstrecken-Szenario für hochgezüchtete Boliden.

Zusätzlich hebt das Extra-Menü Nr. 53 die „Muscle-Car-Sammlung“ hervor, setzt allerdings mit Sammlerstufe 55 eine recht hohe Hürde an, was das Endgame-Interesse für Langzeitspieler hochhalten soll.

Die Fahrzeugauswahl ist ohne Frage erstklassig und deckt mit dem Porsche-Klassiker und dem modernen U9 wichtige Nischen ab. Dennoch hinterlässt das Update einen faden Beigeschmack: Die Einführung kostenpflichtiger „Power Packs“ für Features, die in anderen Live-Service-Games oft Teil eines kostenlosen Battle-Passes oder Standard-Updates sind, könnte die bisher sehr loyale Community spalten. Das Update ist solide, aber die neue Preispolitik muss sich erst beweisen.