Gran Turismo 7: Gratis Credits für Neulinge – Fans bleiben außen vor

Gran Turismo 7 hat einen weiteren Meilenstein erreicht, nämlich 100 Millionen verkaufte Exemplare in der Serie. Polyphony Digital nutzt das Jubiläum nicht nur für Feierlichkeiten, sondern auch für neue Inhalte. Im Dezember erscheint das große kostenlose Update Spec III, parallel dazu das kostenpflichtige Power Pack DLC.

Doch neben diesen großen Ankündigungen gibt es einen kleineren, aber auffälligen Bonus – der richtet sich allerdings nur an neue Käufer.

Gratis Credits für neue Spieler

Wie Polyphony Digital über die sozialen Kanäle mitteilt, enthalten beide Versionen von Gran Turismo 7 nun zusätzliche Credits. Die Standard Edition liefert 750.000 Credits, die Digital Deluxe Edition 2 Millionen.

Das mag im großen Schema des Spiels keine riesige Summe sein, aber für Neulinge reicht es, um direkt einige Fahrzeuge oder Upgrades zu kaufen, ohne erst mühsam Credits farmen zu müssen. Für Spieler, die das Spiel gerade erst entdecken, ist das ein ordentlicher Startvorteil.

Gran Turismo 7: Neue Spieler starten mit Gratis-Credits durch, bestehende Fans schauen in die Röhre.

Warum Fans sich ärgern

Weniger gut kommt diese Geste bei langjährigen Fans an. Sie fragen sich zurecht: Wo bleibt unser Bonus für all die Stunden und das Geld, das wir bereits investiert haben? Ein kleiner Credit-Boost für bestehende Spieler wäre fair gewesen, gerade bei einem Spiel, das schon seit Release in Betrieb ist.

Die Kritik ist nachvollziehbar. Gran Turismo ist ein Franchise, das gerade für seine treue Community bekannt ist. Ein kleiner Ausgleich für die Early Adopters hätte die Stimmung sicherlich positiv beeinflusst.

Letztlich ist der neue Credit-Bonus kein Game-Changer. Wer Gran Turismo 7 liebt, kommt auch ohne die Extra-Credits klar. Neue Spieler bekommen einen sanften Einstieg, bestehende Fans müssen sich weiterhin ihren Fortschritt erarbeiten. Ein kleiner Bonus für die Community wäre nett gewesen, wirklich nötig ist er aber nicht.

Für Polyphony Digital zeigt sich hier aber eine klare Botschaft. Neue Käufer sollen angelockt werden, während bestehende Spieler weiter selbst investieren. Wer das versteht, kann die Situation einordnen – ärgern bringt nur wenig.