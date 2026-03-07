Gran Turismo 7: Inhalts-Update zum vierten Jubiläum erscheint nächste Woche

Polyphony Digital bricht mit dem gewohnten Veröffentlichungsrhythmus und bringt das nächste Inhalts-Update für Gran Turismo 7 bereits Mitte März. Serienschöpfer Kazunori Yamauchi bestätigte via X drei neue Fahrzeuge für die kommende Woche.

Entgegen der üblichen Praxis, Inhalts-Updates in der letzten Monatswoche zu veröffentlichen, wird der Patch zum vierjährigen Bestehen von Gran Turismo 7 bereits für die Woche ab dem 9. März 2026 erwartet. Historisch gesehen folgten fast alle der bisherigen 35 Inhalts-Updates einem strikten Ende-des-Monats-Schema. Die Abweichung deutet auf einen gezielten Release rund um den Jahrestag der Veröffentlichung hin. Als wahrscheinlichster Termin für die Freischaltung gilt Donnerstag, der 12. März, gegen 07:00 Uhr MEZ.

Drei Neuzugänge unter der Plane

Wie gewohnt teasert Yamauchi die neuen Inhalte mit einem Silhouette-Foto an. Die Identität der drei Fahrzeuge ist aufgrund der Abdeckungen nicht final bestätigt, doch die Karosserieformen lassen deutliche Rückschlüsse zu:

Französisches Crossover: Ein kompakter SUV verstärkt den Fuhrpark. Die Linienführung deutet massiv auf die zweite Generation des Renault Captur hin. Das Fahrzeug basiert auf dem Clio und tritt im Spiel direkt gegen den im Juni letzten Jahres implementierten Peugeot 2008 an.

Ein kompakter SUV verstärkt den Fuhrpark. Die Linienführung deutet massiv auf die zweite Generation des Renault Captur hin. Das Fahrzeug basiert auf dem Clio und tritt im Spiel direkt gegen den im Juni letzten Jahres implementierten Peugeot 2008 an. Japanischer Wankel-Klassiker: Auf der rechten Seite des Teasers ist die markante Form eines Mazda RX-7 (FD) zu erkennen. Da die „Spirit R“-Variante bereits im Spiel existiert, spekuliert die Fachwelt auf eine Rückkehr des klassischen Type R, der in fast allen numerischen Vorgängern der Serie vertreten war.

Auf der rechten Seite des Teasers ist die markante Form eines Mazda RX-7 (FD) zu erkennen. Da die „Spirit R“-Variante bereits im Spiel existiert, spekuliert die Fachwelt auf eine Rückkehr des klassischen Type R, der in fast allen numerischen Vorgängern der Serie vertreten war. US-Muscle-Car: Das dritte Fahrzeug ist zweifelsfrei ein Chevrolet Camaro der ersten Generation. Da der 1969er Z28 bereits integriert ist, kommen entweder die SS 350 Variante aus GT6 oder ein SEMA-Award-Gewinner wie der „Stielow Red Devil“ infrage. Auch eine Rückkehr der „Race Modified“ (RM) Modelle steht im Raum.

Update is coming next week.

来週、アップデート来ます。 pic.twitter.com/Uf3b5wnXKy — 山内 一典 / Kaz Yamauchi (@Kaz_Yamauchi) March 7, 2026

Umfang der Erweiterung

Über die Fahrzeuge hinaus liegen aktuell keine weiteren Informationen zu weiteren Inhalten vor. Üblicherweise ergänzt Polyphony Digital solche Updates um neue Weltstrecken-Rennen, zusätzliche Menü-Bücher im Café sowie neue Scapes-Schauplätze. Ob technische Anpassungen am Physikmodell oder neue Motoren für das Engine-Swap-Feature enthalten sind, wird erst unmittelbar vor dem Release durch die offiziellen Patch-Notes feststehen.

Das Update wird für alle Nutzer von Gran Turismo 7 auf PlayStation 4 und PlayStation 5 kostenlos verfügbar. Da es sich um eine Content-Erweiterung handelt, ist ein Download in der Größenordnung der vorangegangenen Patches zu erwarten. Der Nutzwert liegt primär in der Diversifizierung der Fahrzeugklassen, insbesondere durch die Erweiterung der noch recht spärlich besetzten Crossover-Kategorie.

Abseits der Live-Service-Pflege haben die Arbeiten an Gran Turismo 8 deutlich an Fahrt aufgenommen. Für das Spiel sucht Polyphony Digital massiv neue Entwickler aus allen Bereichen.