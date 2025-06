Gran Turismo 7 – Juni-Update bringt drei neue Europa-Modelle

Die nächste Aktualisierung von Gran Turismo 7 steht vor der Tür – und diesmal ist sie nicht nur etwas früher angekündigt als üblich, sondern bringt auch eine bemerkenswerte Auswahl an europäischen Fahrzeugen. Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi hat das neue Update via X angedeutet, wie gewohnt mit einem Vorschau-Bild, aber zu einem eher ungewöhnlichen Zeitpunkt: bereits am Donnerstagmorgen statt wie sonst am Wochenende.

Drei neue Klassiker mit Europa-Fokus

Im Mittelpunkt des Juni-Updates von Gran Turismo 7 stehen wahrscheinlich drei europäische Fahrzeuge aus dem Stellantis-Konzern, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch eines gemeinsam haben: Charakter.

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione ‘91 – Ein Rallye-Klassiker, wie er im Buche steht. Der Delta Evoluzione war zu seiner Zeit eines der dominierenden Fahrzeuge der WRC und bringt nun auch GT7-Spielern seine aggressive Linienführung und Allrad-Performance in die Garagen. Für Fans der Serie ein echter Höhepunkt.

Citroën BX 4TC '85 – Nicht weniger spannend ist die Aufnahme des Citroën BX 4TC – ein eher ungewöhnlicher Vertreter der Gruppe B-Ära mit hydropneumatischem Fahrwerk und 1.2-Liter-Turbomotor. In der Realität scheiterte er, im Spiel dürfte er aber vor allem Retro-Enthusiasten ansprechen.

Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport '14 – Als drittes Modell wird mit dem 208 GTi ein moderner Hot Hatch eingeführt, der mit seinen kompakten Maßen, 1.6‑Liter-Turbo und sportlicher Abstimmung vor allem auf kurzen Strecken für Dynamik sorgen dürfte.

Vielseitige Mischung mit Retro-Charme

Auffällig ist, dass erstmals das Monats-Trio vollständig aus Fahrzeugen eines einzigen Konzerns besteht – und zugleich stark Europa-zentriert ist. Das dürfte nicht nur der Historie des Motorsports Rechnung tragen, sondern auch gezielt jene GT7-Fans ansprechen, die Fahrzeuge jenseits der gewohnten JDM- oder US-Lieblinge bevorzugen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht offiziell noch aus, aber mit Blick auf den üblichen Update-Rhythmus dürfte es am Donnerstag, dem 26. Juni, soweit sein. Weitere Details – etwa zu Strecken oder Spielmechaniken – sind derzeit nicht bekannt. Wie üblich dürfte es dazu erst kurz vor dem Release neue Informationen auf der offiziellen Website geben.