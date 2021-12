Gran Turismo 7 kommt mit In-Game Käufen daher

Sony setzt in Gran Turismo 7 auf In-Game Käufe und mögliche Mikrotransaktionen, wie ein erstes Rating für die Simulation verrät.

In dem Fall hat die amerikanische ESRB ihr entsprechendes Rating veröffentlicht, bei dem neben Alkohol und Rauchen auch In-Game Purchases erwähnt werden. In wie weit das der Fall sein wird, ist noch nicht klar, da die Beschreibung aktuell nur in gekürzter Form vorliegt.

In dieser heißt es bislang nur:

„Dies ist eine Racing-Simulation, in dem Spieler Autos über realistische Rennstrecken aus der ganzen Welt fahren. Das Spiel enthält ein historisches Foto, das einen Fahrer zeigt, der eine Zigarette raucht. In einem Bildmodus steht auf einem Schild „Spirits, Whiskey, Gin, Wine Beer, Ale, Stouts“. ESRB

Es bleibt also abzuwarten, wie aggressiv Sony hier Mikrotransaktionen einsetzen wird. Vermutlich werdend die jedoch keinen Einfluss auf das Gesamtspielerlebnis haben.

Gran Turismo 7 stellt das 25. Jubiläum der Rennspielsimulation dar und bietet Veteranen des “The Real Driving Simulator”, aber auch allen neuen Rennspielfans und Auto-Enthusiasten, ein einzigartiges Erlebnis. Dank der Rückkehr legendärer Rennstrecken wie Deep Forest, dem Comeback des berühmten GT-Mode für Singleplayer-Freunde und der wieder ins Spiel hinzugefügten Möglichkeit, Leistungstuning am Auto zu betreiben, erweckt der neueste Ableger der Reihe viel Nostalgie.

Gleichzeitig ermöglicht die Leistung der PlayStation 5 einen enormen technischen Fortschritt, einschließlich dem Detailgrad samt variabler Tages- und Wettersimulation. Die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers lassen auch ohne Lenkrad echtes Rennfeeling entstehen. Wahre Autofans freuen sich zudem über vertiefte Optionen, zahlreiche Autos im Spiel zu sammeln, diese nach ihren eigenen Vorlieben optisch zu gestalten und anschließend im Scapes-Mode bestmöglich in Szene zu setzen.

Gran Turismo 7 erscheint final im März 2022.