Gran Turismo 7: Opel enthüllt den Corsa GSE Vision GT auf der IAA 2025

Opel zeigt auf der IAA Mobility 2025 den vollelektrischen Corsa GSE Vision Gran Turismo. Ab Herbst in Gran Turismo 7 – mit brutaler Power und futuristischem Design.

Mark Tomson
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews.
Corsa GSE Vision GT

Am 8. September 2025 hat Opel in München den Corsa GSE Vision Gran Turismo vorgestellt, ein Auto, das man so im echten Leben wohl nie kaufen kann, dafür aber bald in Gran Turismo 7 fahren darf. Die Idee: die Historie des Corsa mit der Zukunft der Elektromobilität verbinden. Klingt erstmal nach typischen PR, aber die nackten Zahlen sind beeindruckend.

Technikdaten, die selbst Supercars alt aussehen lassen

Unter der Haube – beziehungsweise im Unterboden – arbeiten zwei Elektromotoren mit je 350 kW Leistung. Zusammen ergibt das 588 kW (rund 800 PS) und 800 Nm Drehmoment. Übersetzt heißt das: 0 auf 100 km/h in zwei Sekunden und ein Topspeed von 320 km/h. Damit kratzt der Corsa Vision GT an Hypercar-Werten.

Dazu kommen aktive Spoiler und sogenannte Aero-Blade-Kotflügelverbreiterungen, die die Aerodynamik verbessern. Im Spiel dürfte sich das in knackigem Handling bei hohen Geschwindigkeiten bemerkbar machen – mal schauen, ob Polyphony Digital das überzeugend umsetzt.

Innenraum: Minimalismus trifft Sci-Fi

Opel verzichtet im Cockpit auf Schnickschnack. Stattdessen ein leichter Fahrersitz mit Sechspunktgurt, Überrollkäfig und cleane Anzeige-Elemente. Spannend ist die Idee, Warnungen über leuchtende Stoffflächen im Innenraum anzuzeigen, ein Detail, das zeigt, wie weit Designstudien mittlerweile gehen.

Der Corsa GSE Vision Gran Turismo ist ein schönes Beispiel dafür, wie Hersteller Visionen in die virtuelle Welt verlagern. Klar, auf der Straße wird man das Auto nie sehen. Aber als Showpiece für Gran Turismo 7 funktioniert er perfekt: auffällig, absurd schnell und ein bisschen verrückt. Spieler dürfen sich im Herbst auf ein Elektro-Geschoss freuen, das den Alltagscorsa komplett vergessen lässt.

