Gran Turismo 7 – Patch 1.23 mit neuen Autos, Scapes & mehr vorgestellt

Mit dem Nissan Silvia K’s Type S (S14) ’94 kann man sich auf einen höheren Luxus in einem breiten Karosserieformat freuen. Die weicheren Linien des Karosseriedesigns lassen die Breite des Fahrzeugs am stärksten hervortreten. Der Motor ist eine neu abgestimmte Version der SR20-Serie. Das K-Modell verfügt über einen Turbolader mit Ladeluftkühlung und kommt auf eine Leistung von 216 PS und somit 14 PS mehr als die Vorgängergeneration.

