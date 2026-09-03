Gran Turismo 7: Polyphony Digital kündigt zweiteiliges Spec IV-Update an

Polyphony Digital veröffentlicht das kostenlose Spec IV-Update für „Gran Turismo 7“ in zwei Teilen im Oktober und Dezember 2026. Der erste Teil bringt im Oktober die japanische Rennstrecke Sportsland SUGO. Im Dezember folgt die Rückkehr des Serien-Klassikers Autumn Ring zusammen mit einem neuen Familienmodus.

Zwei Strecken und zwölf neue Fahrzeuge

Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi verteilt die Inhalte des Jubiläums-Updates auf die beiden letzten Quartale des Jahres. Sportsland SUGO fordert Fahrer im Oktober mit starken Höhenunterschieden und flüssigen Kurvenkombinationen.

Der Autumn Ring hingegen feiert im Dezember nach Jahren seine Rückkehr auf die aktuelle Konsolengeneration. Insgesamt zwölf bisher unbenannte Fahrzeuge erweitern den Fuhrpark über beide Patches hinweg.

Die wichtigsten Details zu Gran Turismo 7 Spec IV auf einen Blick:

Zweiteiliger Release: Der erste Teil des kostenlosen Updates erscheint im Oktober 2026, der zweite Teil folgt im Dezember.

Der erste Teil des kostenlosen Updates erscheint im Oktober 2026, der zweite Teil folgt im Dezember. Zwei Strecken: Der japanische Kurs Sportsland SUGO debütiert im Oktober. Im Dezember feiert der Autumn Ring aus Gran Turismo 1 sein Comeback.

Der japanische Kurs Sportsland SUGO debütiert im Oktober. Im Dezember feiert der Autumn Ring aus Gran Turismo 1 sein Comeback. 12 neue Fahrzeuge: Polyphony Digital verteilt insgesamt zwölf neue Autos auf beide Updates. Die konkreten Modelle sind noch unbestimmt.

Polyphony Digital verteilt insgesamt zwölf neue Autos auf beide Updates. Die konkreten Modelle sind noch unbestimmt. Neue Online-Modi: Das Update bringt dedizierte Online Drift Trials sowie Shuffle Races mit zufällig generierten Rennbedingungen.

Das Update bringt dedizierte Online Drift Trials sowie Shuffle Races mit zufällig generierten Rennbedingungen. Erweiterte Features: Ein neuer Familienmodus für leichteren Einstieg im Dezember, ein Car Viewer, ein Concierge-System für den Autokauf und neue Driving Experiences.

Ein neuer Familienmodus für leichteren Einstieg im Dezember, ein Car Viewer, ein Concierge-System für den Autokauf und neue Driving Experiences. Nächster Informationstermin: Weitere Details zu den genauen Inhalten folgen am 3. Oktober 2026 bei der Gran Turismo World Series in Singapur.

Neue Modi für Drift und Zufallsrennen

Das Update erweitert den Online-Bereich um dedizierte Drift-Wettbewerbe und Shuffle-Rennen mit zufälligen Startbedingungen. Der Car Viewer erhält zusätzliche Funktionen, während ein Concierge-System den Fahrzeugkauf übersichtlicher gestalten soll. Über den neuen Familienmodus im Dezember macht das Studio die Steuerung für Einsteiger zugänglicher. Exakte Details zu den Mechaniken folgen am 3. Oktober im Rahmen der Gran Turismo World Series in Singapur.

Polyphony Digital nutzt die zweigeteilte Veröffentlichung zur Stabilisierung der Server-Infrastruktur für die neuen Online-Formate. Die Rückkehr klassischer Kurse schließt eine inhaltliche Lücke im Streckenportfolio von „Gran Turismo 7“.