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Gran Turismo 7: Polyphony verschenkt zwei exklusive Stealth-Cars zur World Series in Tokio

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Sichert euch zwei exklusive Stealth-Modelle in Gran Turismo 7! Alle Infos zur Zuschauer-Aktion der GT World Series 2026 in Tokio und den Belohnungen.

Gran Turismo 7 Hyper Cars

Polyphony Digital schenkt allen Spielern von „Gran Turismo 7“ zwei exklusive Rennwagen im Stealth-Look, wenn sie die Livestreams der Gran Turismo World Series 2026 aus Tokio verfolgen.

Der Toyota FT-1 Vision Gran Turismo (Gr.3) und der legendäre Mazda 787B ’91 kommen in tiefschwarzer Sonderlackierung daher und lassen sich nicht im regulären Spielverlauf kaufen.

Zwei Klassiker im Stealth-Look für lau

Wer die Streams zum Manufacturers Cup und Nations Cup über die Weltkarte im Spiel aufruft, sichert sich die beiden Sondermodelle. Beim Manufacturers Cup wartet der Toyota FT-1 Vision Gran Turismo (Gr.3) in der Stealth-Edition auf euch. Schaut ihr den Nations Cup, schaltet ihr den kultigen Mazda 787B ’91 im tiefschwarzen Kleid frei.

Der Aufwand ist minimal. Ein Klick im Spiel reicht bereits aus.

Die Aktion startet am Samstag, den 15. August, pünktlich zum Rennbeginn im Tokio-Studio. Ihr müsst aber nicht zwingend live am Start sein. Das Zeitfenster läuft bis Montag, den 31. August um 10:59 Uhr MESZ. Wer innerhalb dieser zwei Wochen die Banner im Spiel anklickt, bekommt die Autos am 1. September direkt in die Garage geliefert.

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Warum das für uns Gamer wichtig ist

Exklusive Stealth-Modelle haben in der Gran-Turismo-Geschichte Tradition. Sie sind begehrte Sammlerstücke. Dass Polyphony sie nicht hinter harten Grind-Hürden oder Mikrotransaktionen versteckt, ist ein starkes Signal an die Community. Zwei seltene Boliden für ein paar Klicks im Hauptmenü nimmt jeder Gamer gerne mit.

Kostenlose Garagen-Zuwächse lohnen sich immer. Erst recht, wenn es sich um echte Exoten handelt.

Eine faire und unkomplizierte Belohnungsaktion. Wer ohnehin in Gran Turismo 7 unterwegs ist, holt sich die zwei Autos ohne große Mühe ab. Kein künstlicher Frust, keine versteckten Bedingungen.

Welches der beiden Stealth-Modelle wandert bei euch als Erstes auf die Rennstrecke – der FT-1 oder der legendäre 787B?

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SOURCES:Polyphony Digital
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