Gran Turismo 7 Power Pack enthüllt: Hardcore-Racing mit 24 Stunden voller Action!

Für Fans von Gran Turismo 7 endet 2025 nicht einfach mit einem weiteren Update. Am 4. Dezember erscheint das Power Pack als kostenpflichtiges Add-On für die PS5, und es verspricht, die Simulation auf ein neues Level zu heben. Kazunori Yamauchi, Serienproduzent und Kopf hinter Gran Turismo, beschreibt das Paket als einen Schritt weg von klassischen Rennspielen hin zu „echtem Racing“.

Real Racing statt nur Simulation

Das Besondere am Power Pack ist nicht die Anzahl neuer Fahrzeuge oder Strecken – auch wenn es die sicher bieten wird –, sondern der Fokus auf Hardcore-Rennen. Yamauchi selbst nennt ein Beispiel: eine 24-Stunden-Herausforderung.

Wer also schon immer wissen wollte, wie es ist, die Kondition eines Profifahrers virtuell zu testen, bekommt hier die Gelegenheit. Für die Community bedeutet das: Gran Turismo 7 wird nicht nur visuell, sondern auch spielerisch noch realistischer.

Inhalte des Gran Turismo 7 Power Pack:

50 neue Rennen in 20 Themenkategorien, inspiriert von globalen Automobil- und Motorsporttraditionen.

24-Stunden-Rennen für alle, die ihre Fähigkeiten und Ausdauer auf die Probe stellen wollen.

Komplette Rennwochenenden: Trainieren, qualifizieren und im Hauptrennen antreten – für eine realistische Rennsimulation.

Gran Turismo Sophy 3.0 KI für intensive Kopf-an-Kopf-Rennen, die dich an deine Grenzen bringen.

Inklusive 5.000.000 Ingame-Credits.

SPEC III und das Jubiläum

Parallel zum Power Pack veröffentlicht Polyphony Digital SPEC III, ein Update, das den Erfolg von über 100 Millionen verkauften Einheiten der Serie feiert. Wer bereits regelmäßig spielt, bekommt neue Inhalte und gleichzeitig die Chance, sich auf die kommenden Events wie die Gran Turismo World Finals in Fukuoka am 20. Dezember vorzubereiten. Ein gezieltes Zusammenspiel von DLC und Update sorgt dafür, dass sowohl Casual- als auch Hardcore-Spieler abgeholt werden.

Das Power Pack ist nicht einfach ein weiteres DLC-Paket. Es ist eine Einladung, Gran Turismo 7 neu zu erleben, mit echten Motorsport-Herausforderungen, die den Anspruch der Serie unterstreichen. Wer die eigenen Grenzen testen will oder schlicht Freude an längeren, realistischeren Rennen hat, findet hier einen klaren Mehrwert.

Gran Turismo 7 bleibt damit zugänglich, öffnet aber Türen für Spieler, die mehr Tiefe suchen. Spannend wird sein, wie die Community die neuen Herausforderungen annimmt: Werden die 24-Stunden-Rennen den Nervenkitzel bringen, den Yamauchi verspricht?