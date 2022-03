Gran Turismo 7 – Preise für Prestige-Autos variieren nach echten Marktpreisen

Die Preise für die In-Game Cars in Gran Turismo 7 werden in diesen Tagen bereits eifrig diskutiert, die erheblich teurer als noch in Gran Turismo Sport sind. Damit nicht genug, bestätigt Polyphony Digital, dass sich die Preise für Prestige-Cars dynamisch verändern können.

Üblicherweise bedeutet dies, dass die In-Game Preise weiter steigen werden. Die Grundlage dazu ist eine Partnerschaft mit Hagerty, einem Versicherungs- und Bewertungsspezialisten, der den Wert solcher Luxusautos festlegt. Steigen also die Preise in der realen Welt, steigen sie auch in Gran Turismo 7.

Innovativ, aber auch teuer

Das klingt für ein Videospiel erst einmal innovativ, heißt für Spieler von Gran Turismo 7 aber auch, dass sie vermutlich immer tiefer in die Tasche greifen müssen. Betroffen sind davon aber längst nicht alle Modelle, sondern nur die im „Legend Cars Dealer“-Feature von Gran Turismo 7, wo man die Hagerty Collection finden wird, eine Sammlung von über 70 Fahrzeugen aller Art, Epochen und Leistungsstufen.

„Eines der Ziele von Hagerty ist es, allen Altersgruppen die Liebe zum Fahren auf ansprechende und interaktive Weise nahe zu bringen“, sagte Paul Rehrig, Präsident von Hagerty Media & Entertainment. „Die Veröffentlichung von Gran Turismo 7 wurde von Spielern und Autoenthusiasten gleichermaßen lange erwartet, und wir sind stolz darauf, die Hagerty-Community auf solch innovative und überzeugende Weise dazu zu bringen.“

Damit nicht genug, wird McKeel Hagerty, CEO von Hagerty, als Avatar im Spiel als Berater der Sammlung in Erscheinung treten, der euch durch eine historische Ausstellung führt und lehrreiche Einblicke in jedes Modell gibt.

Wie das Feature von den Spielern angenommen wird, bleibt abzuwarten. Die ohnehin sehr hohen Preise für Fahrzeuge in Gran Turimso 7, die umgerechnet auch mal 200 EUR kosten können, stoßen längst nicht bei allen auf Gegenliebe.