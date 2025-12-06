Gran Turismo 7: Renault Espace F1 ’95 – Wenn ein Van zum Mythos wird

Es gibt Autos, die man nur auf Bildern kennt, und dann gibt es den Renault Espace F1 ’95 in Gran Turismo 7. Von außen ein harmloser Familienvan, unter der Haube ein 800-PS-V10 aus einem echten Formel-1-Boliden. 312 km/h Spitze. Ein Fahrzeug, das niemand für möglich hielt – und genau deshalb Kultstatus erreicht hat.

Der Yas Marina Circuit ist atemberaubend, keine Frage. Aber wenn man den Espace F1 über die Strecke jagt, merkt man: Es geht nicht nur um realistische Physik oder perfekte Rundenzeiten. Gran Turismo 7 schafft Platz für Emotionen, Erinnerungen und den reinen Spaß am Auto.

Der Espace F1 ist mehr als ein Gimmick. Er zeigt, dass Polyphony Digital versteht, worum es im Kern geht: Leidenschaft fürs Fahren. Es ist ein kleiner Wahnsinn, der beweist, dass Gran Turismo 7 nicht nur eine Rennsimulation ist, sondern eine Hommage an die Autoliebe selbst. Wer würde nicht einmal hinter dem Steuer dieses Monsters sitzen wollen?

Das ist ab sofort mit dem Spec III- und Power Pack möglich!