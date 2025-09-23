Gran Turismo 7: September-Update 1.63 bringt fünf neue Autos & frische Rennserien

Am 24. September 2025 rollt mit der Aktualisierung 1.63 neuer Stoff für Gran Turismo 7 auf die virtuelle Strecke. Diesmal hat Polyphony Digital gleich fünf Neuzugänge im Gepäck, von modernen Sportlern bis hin zu einem Klassiker, der Nostalgie pur versprüht.

Der Hyundai Elantra N ’23 bringt frisches Kompakt-Sportwagen-Feeling ins Spiel, während der Mazda Spirit Racing Roadster 12R ’25 einen Ausblick auf die Zukunft liefert. Besonders spannend ist der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, ein Konzept, das viele Fans schon länger im Auge hatten.

Für Liebhaber von Offroad-Abenteuern gibt es gleich zwei neue Optionen: den kantigen Toyota Land Cruiser FJ40V ’74 und den Toyota RAV4 Adventure ’20. Eine Mischung, die zeigt, dass Gran Turismo 7 nicht nur auf Hochgeschwindigkeit setzt, sondern auch Vielfalt in den Fuhrpark bringt.

Neue Rennveranstaltungen für alle Spielertypen

Neben den Fahrzeugen geht es auch auf den Strecken rund. Fünf neue Weltstrecken-Events erweitern den Singleplayer-Modus. Darunter bekannte Kategorien wie der Sunday Cup auf Sardegna oder die Japanische FR-Herausforderung auf Suzuka. Wer es härter mag, darf sich beim Turbosportwagen-Rennen in Watkins Glen austoben. Auch die Vision Gran Turismo Trophy auf dem Nürburgring GP und der Tourenwagen-Weltcup 700 in Alsace versprechen Abwechslung.

Die Auswahl deckt verschiedene Fahrzeugklassen ab, wodurch sowohl Einsteiger als auch erfahrene Fahrer etwas Neues zum Ausprobieren finden. Gerade die Verbindung von modernen Konzepten wie dem Corsa GSE VGT mit traditionsreichen Strecken-Events könnte für spannende Duelle sorgen.

Mehr als nur Autos – Atmosphäre zählt

Neben Autos und Events liefert das Update auch etwas fürs Auge: Mit „Bolivien“ kommt eine neue empfohlene Scapes-Kuration ins Spiel. Wer gerne seine Garage in Szene setzt, bekommt damit exotische Kulissen für eindrucksvolle Screenshots. Ein kleines, aber feines Detail, das zeigt, wie sehr Gran Turismo 7 auf die Community hört, die sich seit Jahren an den Scapes austobt.

Ob Nostalgiker, Konzept-Fans oder einfach nur virtuelle Benzinliebhaber – dieses Update hat ein bisschen von allem. Die große Frage bleibt: Reicht diese Mischung, um Veteranen dauerhaft bei der Stange zu halten, oder braucht es bald einen größeren Impuls für Gran Turismo 7?