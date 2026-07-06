Gran Turismo 7: Sony startet neue Insider-Umfrage zur Zukunft

Sony befragt ausgewählte Spieler in einer neuen, exklusiven Umfrage detailliert nach ihrer Meinung zu Gran Turismo 7. Das Ziel: Die Zukunft der Rennsimulation durch direktes Feedback zu gestalten.

Sony will es genau wissen. Seit dem 3. Juli landen Einladungen im E-Mail-Postfach einiger Spieler. Es ist bereits die zweite Umfrage innerhalb von drei Monaten. Dieses Mal geht es ans Eingemachte. Modus für Modus wird abgeklopft. Weltstrecken-Rennen, Lizenztests, Missionen – die Entwickler verlangen Schulnoten von Eins bis Fünf.

Besonders spannend: Das Fortschrittssystem steht offenbar auf dem Prüfstand. Reicht das System im Singleplayer? Passt der Grind beim Multiplayer? Die Fragen sind konkret. Sony bohrt tief und es geht nicht mehr nur um oberflächliches Lob.

Die Sache mit den Updates

Monatliche Updates sind der Treibstoff von Gran Turismo 7. Genau hier hakt die Umfrage ein. Spieler sollen bewerten, ob die neuen Inhalte sie überhaupt noch bei der Stange halten. Hören die Entwickler der Community überhaupt zu? Liefern die Updates das, was die Basis fordert? Das sind die Kernfragen.

Am Ende wird es komplett offen. Zwei Textboxen geben Raum für alles: Was wollt ihr unbedingt in Zukunft sehen? Was absolut nicht? Die Erwähnung eines konkreten „Spec 4“-Updates oder bezahlter DLCs aus der April-Umfrage fehlt dieses Mal komplett. Der Fokus liegt ganz auf der allgemeinen Zukunft des Spiels.

Umfragen sind kein Versprechen. Sony hat schon 2012 nach einer Vita-Version von Gran Turismo gefragt, die nie kam. Skepsis ist also gesund. Aber: Zwei massive Befragungen in so kurzer Zeit zeigen, dass Polyphony Digital das Spiel nicht einfach auslaufen lässt. Vier Jahre nach Release zockt die Community immer noch fleißig. Da lohnt sich das Zuhören.