Gran Turismo 7 Spec III: Neues Killer-Feature bringt Profi-Tools auf die Strecke

Mit dem „Spec III“-Update 1.65 für Gran Turismo 7 wird die ohnehin schon tiefgehende Fahrphysik um ein Feature erweitert, das Profis und ambitionierte Hobbyfahrer gleichermaßen interessieren dürfte: den Datenlogger. Wer bisher auf Gefühl und Erfahrungswerte beim Tuning und beim Training vertraute, bekommt nun ein Werkzeug an die Hand, das seine Fahrleistung messbar macht.

Der Datenlogger erstellt eine visuelle Darstellung sämtlicher Fahrinformationen, von Geschwindigkeit über Brems- und Gaspedalbewegungen bis hin zu Ideallinien. Auf diese Weise lassen sich Runden im Detail analysieren, wie man es aus dem echten Motorsport kennt. Das Ziel ist weiteres Verbesserungspotenzial zu identifizieren, Unterschiede zwischen verschiedenen Fahrtechniken zu erkennen und die eigene Performance messbar zu steigern.

Dabei ist es sinnvoll, nicht nur eine Runde zu analysieren, sondern zwei Datensätze zu vergleichen. Das können eigene Bestzeiten sein oder Daten von Top-Spielern aus den Online-Ranglisten. Nur so lässt sich nachvollziehen, welche kleinen Entscheidungen auf der Strecke Sekunden kosten oder sparen.

Technik sichtbar machen: Fahrstil vergleichen

Ein praktisches Beispiel: Zwei Fahrer fahren mit demselben Auto die erste Kurve auf dem Tsukuba Circuit. Das blaue Auto beginnt zu früh zu bremsen, verliert dadurch Tempo beim Kurveneingang und muss auf der Kurvenausfahrt Schwung sammeln. Das gelbe Auto bremst gleichmäßig, kann die Kurve sauberer nehmen und beschleunigt früher wieder. Schon nach einer Kurve liegt eine halbe Sekunde Unterschied zwischen beiden.

Solche Feinheiten lassen sich mit dem Datenlogger deutlich erkennen. Spieler können gezielt ausprobieren, wie sich spätes Bremsen oder andere Linienwahl auf die Zeit auswirkt, und so ihren Fahrstil effizient optimieren.

Fahrzeugeinstellungen mit Zahlen untermauern

Der Datenlogger ist aber nicht nur ein Tool für den Fahrer, sondern auch für das Setup. In einem Test mit geändertem Vorderachs-Abtrieb zeigt sich, dass das blaue Auto die Kurve enger nehmen und früher beschleunigen kann, während das gelbe Auto mit Untersteuern kämpft. Dies brachte 0,3 Sekunden Zeitersparnis durch eine einfache Einstellung.

Wer bisher nur auf Bauchgefühl tunkte, kann jetzt mit konkreten Daten testen, wie Änderungen am Auto die Performance beeinflussen, egal ob Abtrieb, Federung oder Reifendruck.

Mit dem Datenlogger bringt das Gran Turismo 7 Spec III-Update ein Werkzeug, das echte Profi-Werkzeuge auf die Konsole holt. Für Einsteiger mag es kompliziert wirken, für ambitionierte Fahrer ist es ein Gamechanger. Wer schneller werden will, sollte sich Zeit nehmen, die Daten zu verstehen und auszuprobieren. Gran Turismo 7 beweist damit einmal mehr, dass es hier nicht nur ums einfache Fahren geht, sondern ums perfekte Fahren.