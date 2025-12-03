Gran Turismo 7: Spec III Update 1.65 & Power Pack DLC – Das steckt im großen Dezember-Release

Es passiert nicht oft, dass Gran Turismo 7 gleichzeitig ein großes Gratis-Update und ein komplett neues DLC bekommt, und beide sich anfühlen, als würden sie unterschiedliche Teile der Community abholen. Am 4. Dezember erscheint das Spec III Update 1.65 samt Power Pack-DLC, und das Timing könnte kaum besser sein. Neue Autos, frische Events, zwei ikonische Strecken, und ein zusätzlicher Spielmodus, der endlich echten Rennalltag simuliert.

Polyphony Digital legt dieses Mal Wert darauf, Gran Turismo 7 in der Breite weiterzuentwickeln. Nicht nur Hardcore-Fahrer, auch Sammler, Foto-Enthusiasten oder Zeitfahren-Liebhaber bekommen neue Werkzeuge, Tracks und Systeme.

Spec III: Zwei neue Strecken, acht Autos und Features

Das kostenlose Update bringt eine ungewöhnlich vielseitige Mischung. Von der brachialen Ferrari 296 GT3 über Polestars Elektro-GT mit mehr als 800 PS bis hin zum gänzlich absurden Renault Espace F1 steckt hier wirklich alles drin, was Motorsport-Geschichte ausmacht, oder sie komplett ignoriert. Dazu kommen Klassiker wie die FIAT Panda 30 CL und die überarbeitete Mine’s GT-R-Version, die vor allem für Time-Attack-Fans spannend wird.

Mit Yas Marina und dem Circuit Gilles-Villeneuve landen außerdem zwei Strecken, die im realen Rennkalender kaum unterschiedlicher sein könnten – technisch anspruchsvoll, aber im besten Sinne lernbar. Für GT7-Spieler bedeutet das: mehr Abwechslung, mehr Setup-Tests, mehr Gründe, die Garage auszupacken.

Spürbar relevanter wird aber etwas anderes. Die neue Data Logger-Funktion. Wer seine Rundenzeiten ernst nimmt, kann künftig Fahrdaten, Linienwahl und Inputs direkt vergleichen, genau das Werkzeug, das ambitionierte Fahrer bisher vermisst haben.

Power Pack: GT7 nähert sich echten Rennwochenenden

Das neue kostenpflichtige Power Pack DLC (PS5-exklusiv) ist der mutigste Schritt im aktuellen GT7-Zyklus. Für 29,99 EUR gibt es nicht nur 5 Millionen Credits, sondern erstmals vollständige Rennwochenenden mit Training, Qualifying und Rennen, eingebettet in 50 Events über 20 Motorsport-Kategorien hinweg. Endurance-Rennen über 24 Stunden inklusive.

Alle Rennen setzen auf Gran Turismo Sophy 3.0, die neue KI-Generation, die bereits in frühen Tests gezeigt hat, wie aggressiv und gleichzeitig realistisch sie kämpfen kann. Wer sich bislang im Singleplayer unterfordert fühlte, bekommt hier den bislang härtesten KI-Gegner der Serie.

Dazu kommen sechs speziell abgestimmte Fahrzeuge, die sich erst durch verdiente Sterne freischalten lassen. Das sorgt für einen spürbaren Fortschritt, ohne Spieler zu gängeln. Das Power Pack versucht, Gran Turismo näher an den realen Motorsport zu rücken, und wirkt mehr wie ein neuer Spielmodus als ein klassisches Add-on.

Das Dezember-Update ist eines der vielseitigsten seit Launch und zeigt, wie sehr Polyphony Digital Gran Turismo 7 immer weiter als Plattform denkt. Trotzdem bleibt eine Frage offen: Wird der Karrieremodus langfristig ähnlich dynamisch wie das neue Power Pack, oder bleibt diese Art von Rennwochenende ein isoliertes DLC-Feature?

Gerade weil sich Gran Turismo 7 technisch und spielerisch weiter stabilisiert, wäre ein echter Karriereschritt nach vorn die logische nächste Phase. Aber vielleicht ist genau das – wie so oft bei Gran Turismo – nur eine Frage der Zeit.