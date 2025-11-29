Gran Turismo 7: SPEC III Update hat einen Termin – Fans erwartet ein großer Sprung

Polyphony Digital beendet das Jahr nicht mit einem stillen Ausrollen kleiner Features, sondern mit einem echten Bonus. Gran Turismo 7 bekommt in der kommenden Woche das kostenlose SPEC III Update, flankiert vom Power Pack DLC für PS5. Beides zusammen markiert den größten inhaltlichen Sprung seit Release, und deutet an, wohin sich die Serie in Zukunft bewegen will: weg vom reinen Fahrgefühl, hin zu einer kompletteren Rennsport-Erfahrung.

SPEC III Update: Zwei Kultstrecken, acht Fahrzeuge und viel Feinschliff

Über 100 Millionen verkaufte Einheiten zählt die Simulation inzwischen. Polyphony feiert dies jedoch nicht mit Rabattaktionen, sondern mit Inhalten. Und die Liste ist lang. Unter anderem kommen zwei ikonische Kurse zurück: Yas Marina Circuit und Circuit Gilles-Villeneuve. Das allein würde viele Fans schon abholen, aber das Update geht deutlich weiter.

Acht neue Fahrzeuge erweitern die Garage: vom Ferrari 296 GT3 bis zum Mitsubishi FTO, vom Polestar 5 bis hin zum ultimativen Nostalgie-Trigger Renault Espace F1. Spannend ist auch der nicht lizenzierte Formel-Bolide F3500-B, der womöglich frischen Wind in Online-Rennen bringt.

Daneben gibt es eine Reihe an Quality-of-Life-Features: Dunlop-Reifen, einen überarbeiteten Data Logger, ein angehobenes Collector-Level-Limit, unbegrenzte Einladungen in Brand Central, neue Menü-Inhalte und zusätzliche Events. Für eine Live-Service-Rennsimulation ist das ein bemerkenswert breiter Ansatz, der mehr Tiefe für Perfektionisten bringt, aber gleichzeitig mehr Zugänglichkeit für Spieler, die zwischendurch reinspringen.

The GT7 Spec III update is coming next week.

来週、GT7 スペック３ アップデート来ます。#GT7 #SpecIII pic.twitter.com/lXrlhQzsZG — 山内 一典 / Kaz Yamauchi (@Kaz_Yamauchi) November 29, 2025

Power Pack: Ein Schritt Richtung “echter Motorsport”

Parallel erscheint das Gran Turismo 7 Power Pack, ein kostenpflichtiges Add-on speziell für die PS5. Serienvater Kazunori Yamauchi beschreibt es als Einladung, echtes Racing auszuprobieren. Und trifft damit etwas, das der Serie bisher gefehlt hat: Dauer, Erschöpfung, strategische Konzentration.

Das Paket bringt 50 neue Rennen, komplette Rennwochenenden und sogar 24-Stunden-Herausforderungen. Klingt nach einem Nischen-Feature, aber genau für diese Nische leben viele GT-Fans. Die verbesserte GT Sophy 3.0 KI verspricht zudem spannendere Duelle, was die neuen Ausdauer-Events erst richtig sinnvoll macht.

Dass SPEC III und Power Pack gleichzeitig erscheinen, ist kein Zufall. Polyphony bereitet damit nicht nur die Community auf die World Finals in Fukuoka vor, sondern schafft eine Brücke zwischen Casual-Spielern und jenen, die noch mehr Tiefe suchen.

Am Ende steht weniger die Frage, was SPEC III liefert, sondern was diese Richtung bedeutet. Gran Turismo 7 bleibt einsteigerfreundlich, öffnet aber Türen für Spieler, die Rennsport als langfristige Herausforderung suchen. Vielleicht ist genau das der Punkt: Nicht mehr nur einzelne Rennen fahren, sondern eine Beziehung zum Motorsport aufbauen.