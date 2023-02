Gran Turismo 7 – Termin für VR-Patch 1.29 steht fest

Das Update 1.29 wird am 21. Februar ausgeliefert, und damit einen Tag vor dem Launch von PS VR2. Damit hat man Zugriff auf alle Rennen und Spielmodi, ausgenommen dem 2-Spieler Split Screen-Modus, um Gran Turismo 7 mit einem ganz neuen Maß an Realismus zu erleben. Außerdem kann man von seiner Garage oder den Autohäusern aus auf einen exklusiven „ VR-Showroom “-Bereich zugreifen, um seine Boliden in allen Details und an verschiedenen Orten bewundern zu können.

