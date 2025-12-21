Gran Turismo 7 trotzt der Zeit: Über zwei Millionen aktive Spieler – und kein Ende in Sicht

Vier Jahre nach Release noch wachsen? In der Gamesbranche ist das eher die Ausnahme als die Regel. Gran Turismo 7 schafft genau das und legt laut Serienproducer Kazunori Yamauchi weiterhin zu. Aktuell liegt die Zahl der monatlich aktiven Spieler bei über zwei Millionen, Tendenz steigend. Eine Ansage, gerade in einem Markt, in dem selbst große Namen oft schnell an Relevanz verlieren.

Interessant ist nicht nur die Zahl selbst, sondern der Kontext. Wir reden hier nicht über einen Free-to-play-Titel und nicht über einen frisch gestarteten Season-Pass-Hype, dem massives Preis-Dumping gegenübersteht. Gran Turismo 7 hält sich aus eigener Kraft.

Warum Gran Turismo 7 nicht schrumpft

Polyphony Digital profitiert heute von Lektionen aus Gran Turismo Sport, wie GT Planet in einem Interview erfuhr. Damals wurden die Grundlagen für ein modernes Rennspiel gelegt, das heute von kontinuierlichem Support lebt, nicht von einem einmaligen Launch. Diese Philosophie trägt nun sichtbar Früchte.

Yamauchi spricht offen von einer Situation, die es so für das Studio – und selbst für PlayStation – noch nie gegeben habe. Neue Spieler kommen dazu, während bestehende bleiben. Das ist kein Zufall, sondern das Resultat einer klaren Update-Strategie und eines Spiels, das technisch stabil, inhaltlich breit und fahrerisch präzise bleibt.

Power Pack und Spec III: Mehr als nur Pflege

Mit dem Power Pack und dem Spec-III-Update hat Polyphony vor wenigen Tagen nicht einfach kosmetisch nachgelegt. Neue Rennformate, modifizierte Fahrzeuge und experimentellere Inhalte geben Veteranen einen Grund zurückzukehren, und Neueinsteigern einen leichteren Einstieg in diese komplexe Simulation. Genau das hält die Community aktiv, statt sie nur zu verwalten.

Auch abseits des Spiels wächst die Marke. Die Gran Turismo World Series erreichen inzwischen rund acht Millionen Zuschauer pro Event weltweit. Für ein Sim-lastiges Rennspiel ist das ein echter Erfolg, und zeigt, dass Gran Turismo längst mehr ist als ein reines Hardcore-Produkt.

Gefahr oder Chance für Gran Turismo 8?

An diesem Punkt beginnen die Spekulationen. Mit Blick auf das 30-jährige Serienjubiläum stellt sich die Frage, ob es Gran Turismo 8 überhaupt eilig haben sollte? Gran Turismo 7 funktioniert, wächst und verkauft sich weiter. Aus Publisher-Sicht wäre es logisch, diese Welle noch zu reiten, statt sie vorschnell zu beenden.

Gran Turismo 7 ist ein seltener Fall von nachhaltigem Erfolg, konsequenter Arbeit und Support. Wenn Polyphony Digital diesen Kurs hält, was muss Gran Turismo 8 dann liefern, um diesen Erfolg noch einmal übertreffen zu können?