Gran Turismo 7 überrascht mit September-Update, das neugierig macht

Kaum war die Gran Turismo World Series in Berlin vorbei, kam die Ansage von Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi. Gran Turismo 7 erhält nächste Woche ein Update, und das fällt überraschend umfangreich aus.

Nach mehreren eher kleinen Monaten gibt es diesmal gleich fünf neue Autos, eine der größten Pakete seit langer Zeit.

Die fünf warscheinlichen Neuzugänge im Überblick

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo : Konzeptfahrzeug mit Elektroantrieb und 800 PS, entwickelt im Rahmen des VGT-Programms. Eine Vorschau auf die nächste Corsa-Generation.

: Konzeptfahrzeug mit Elektroantrieb und 800 PS, entwickelt im Rahmen des VGT-Programms. Eine Vorschau auf die nächste Corsa-Generation. Hyundai Elantra N : Sportliche Limousine mit 276 PS, Frontantrieb und aggressivem Design. Endlich ein zweites Modell aus der Hyundai-Partnerschaft.

: Sportliche Limousine mit 276 PS, Frontantrieb und aggressivem Design. Endlich ein zweites Modell aus der Hyundai-Partnerschaft. Toyota RAV4 : Eher untypisch für Gran Turismo 7, aber als einer der meistverkauften SUVs weltweit ein nachvollziehbarer Neuzugang.

: Eher untypisch für Gran Turismo 7, aber als einer der meistverkauften SUVs weltweit ein nachvollziehbarer Neuzugang. Toyota Land Cruiser FJ40 : Offroad-Legende und Fan-Favorit. Robust, simpel und perfekt für die Rallye-Pisten im Spiel.

: Offroad-Legende und Fan-Favorit. Robust, simpel und perfekt für die Rallye-Pisten im Spiel. Mazda Spirit Racing Roadster 12R: Limitierte MX-5-Version aus Japan, mit veredeltem 2.0-Liter-Saugmotor für echtes Trackday-Feeling.

Was wir sonst erwarten können

Neue Autos sind nur die halbe Miete. Polyphony Digital koppelt Updates meist an frische World-Circuit-Rennen, Bonus-Menüs im Café und zusätzliche Motor-Swaps. Auch neue Scapes-Fotospots dürften wieder dabei sein. Eine neue Strecke wäre wünschenswert, aber dafür gibt es bislang keine Hinweise.

Die Ankündigung von Yamauchi kam ungewöhnlich kurzfristig – bestätigt ist bislang nur der Fahrzeugzuwachs. Weitere Details werden wohl wie üblich wenige Tage vor Release folgen. Laut Zeitplan dürfte das Update am 25. September erscheinen, erste Infos gibt es um den 24. herum.

Ein Paket, das Lust macht

Nach einigen eher zähen Monaten bringt dieses Update wieder spürbare Abwechslung in Gran Turismo 7. Vor allem die Mischung ist stark: vom Vision-Konzept bis zum rustikalen FJ40. Ob es dazu noch Strecken oder größere Features gibt, bleibt abzuwarten – aber schon jetzt dürfte die Community genug Gesprächsstoff haben.