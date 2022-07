Gran Turismo 7 – Update 1.19 bringt drei neue Fahrzeuge & Tomica-Stadt Kurs

Wie am vergangenen Wochenende angedeutet, kann man sich in dieser Woche auf drei neue Fahrzeuge in Gran Turismo 7 freuen, die Polyphony Digital mit dem Update 1.19 einführt.

Neu im Fuhrpark sind damit der Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 ’84, der Maserati A6GCS/53 Spyder ’54 und der Porsche 918 Spyder ’13, die ab sofort im Showroom abgeholt werden können.

Der Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 ’84 besticht durch sein außergewöhnliches Design. Als populäres Rennauto der 1980er Jahre lässt er flammenspuckend auch noch heute Herzen von Motorsportfans höher schlagen.

Der Maserati A6GCS/53 Spyder ’54 ging als Gewinner der Gran Turismo Trophy 2014 aus dem berühmten Pebble Beach Concours d’Elegance hervor. Entwickelt wurde er von Maserati als Teil einer Serie von Grand-Prix-Rennwagen mit 6-Zylinder Motor in der Zeit von 1947-56.

Abschließend glänzt der ​​Porsche 918 Spyder ’13 als Neuinterpretation des Carrera GT als Plug-In-Hybrid. Seine Leistungsfähigkeit stellte er bereits auf der fast 21 Kilometer langen Nordschleife des Nürburgrings bei einer Zeit von 6:57 Minuten unter Beweis.

Tomica-Stadt

Gran Turismo 7 – Neue Strecken und Wartungsarbeiten

Neben den drei neuen Boliden umfasst das Update 1.19 außerdem die beiden Schauplätze „Shikoku“ und „Tomica-Stadt“, auf denen man die Wagen ausführlich testen kann.

Abschließend weist man auf bevorstehende Wartungsarbeiten hin, die am morgigen Donnerstag zwischen 8 und 10 Uhr stattfinden. In dieser Zeit stehen einige Funktionen von Gran Turimso 7 nicht zur Verfügung, die insbesondere die Online-Services betreffen. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten werden bei einigen Events die Anforderungen an Leistungspunkte aktualisiert.