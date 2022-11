Gran Turismo 7 – Update 1.26 lässt einen endlich Autos verkaufen

Mit dem Patch 1.26 bekommen die Fahrzeuge nun aber einen realen Wert, in dem sie sich auch wieder verkaufen lassen und man dementsprechend den virtuellen Gegenwert dafür erhält. Das macht es wiederum leichter, wie auf einem echten Marktplatz zu handeln. Wie großzügig die Ausschüttung für den Verkauf der Autos sein wird, ist derzeit noch unklar, zumindest aber ist es ein Schritt in die richtige Richtung.

Am In-Game Marktplatz gab es von Anfang heftige Kritik, in den man immer nur Geld investieren konnte, um sich das ein oder andere Wunschauto zu sichern. Dabei gingen schnell mal Hunderte Euros drauf, insbesondere mit der Hagerty-Sammlung, dessen „Preise unter Anleitung von Hagerty entsprechend den realen Preisen angepasst wurden“. Schnell wurde der Vorwurf einer automatisierten Abzock-Automatik laut, da ein Großteil der Fahrzeuge einfach immer nur teurer wurde.

