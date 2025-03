Gran Turismo 7 Update 1.57 erscheint morgen: Alles, was du wissen musst

„Gran Turismo 7“ bringt mit dem Update 1.57 einige spannende Neuerungen für alle Rennsport-Fans. Ab morgen können sich Spieler auf drei brandneue Autos, ein zusätzliches Café-Menü, neue weltweite Rennstrecken-Events und eine verbesserte KI freuen. Doch das ist noch nicht alles: Das Update bringt auch eine Weiterentwicklung der „GT Sophy“-KI und neue Fotomöglichkeiten. Wer also Lust auf frischen Inhalt hat, sollte sich das Update nicht entgehen lassen.

Drei neue Autos – Fahren, was das Herz begehrt

Aston Martin Vantage ’18 – Ein Meisterwerk der Kurven

Aston Martin-Fans dürfen sich auf ein echtes Schmuckstück freuen. Der Vantage aus dem Jahr 2018 ist ab sofort im Brand Central verfügbar und bringt nicht nur die charakteristische Eleganz des britischen Herstellers mit, sondern auch beeindruckende Leistungsdaten. Mit 502 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,7 Sekunden stellt der Vantage alle bisherigen Modelle in den Schatten. Der Mercedes-AMG 4-Liter-V8 sorgt für ein Fahrerlebnis der Extraklasse, das durch den geschickten Mix aus einem kompakten Design und einem leistungsstarken Motor zu einem der besten Fahrzeuge in „Gran Turismo 7“ wird.

Mazda CX-30 X Smart Edition 2021 – Der Crossover mit revolutionärem Motor

Das Update bringt auch eine interessante Neuerung für Fans von SUV und Crossover-Modellen. Der Mazda CX-30 X Smart Edition aus dem Jahr 2021 erweitert die Modellpalette und setzt auf das innovative SKYACTIV-X-System. Besonders spannend: Die revolutionäre Funkenzündung sorgt für einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitig besserer Performance. Ein wahrer Allrounder für Fahrer, die auf Fahrspaß und Umweltbewusstsein setzen.

Renault Kangoo 1.4 ’01 – Ein Klassiker für alle Freizeitsportler

Der Renault Kangoo, ursprünglich als Transporter konzipiert, hat sich als echtes Freizeitmobil etabliert. Mit seinem 1,4-Liter-Benzinmotor bietet der Kangoo zwar nicht die höchste Leistung, dafür aber viel Charme. Wer ein eher entspannteres Fahrerlebnis mit einem Hauch von Nostalgie sucht, wird mit diesem Modell viel Freude haben. Mit seinen praktischen Schiebetüren und einem großzügigen Innenraum eignet sich der Kangoo perfekt für Ausflüge oder Transporte abseits der Rennstrecke.

Gran Turismo 7 Update 1.57 erscheint am 27. März 2025

Neue Café-Menüs und Weltweite Rennstrecken-Events

Zusätzlich zu den Fahrzeugen gibt es auch im Café neue Inhalte. Ab Sammlerstufe 35 wird das Zusatzmenü Nr. 45 zu Suzuki freigeschaltet. Hier können Spieler ihre Sammlung um einige besondere Modelle erweitern.

Außerdem erwarten die Rennsportler neue Herausforderungen auf den weltweiten Rennstrecken. Unter anderem gibt es den „Sunday Cup“ auf dem Brands Hatch Indy Circuit und den „European Clubman Cup 600“ auf dem Deep Forest Raceway Reverse. Besonders spannend: Die „Japanese FF Challenge 450“ auf der Tokyo Expressway bietet den Spielern ein intensives Rennerlebnis gegen die Uhr.

GT Sophy & Scapes

Gran Turismo Sophy, die KI der nächsten Generation, wird im Update auf Version 2.1 gebracht. Diese verbesserte KI ist jetzt auch in „Eigenes Rennen“ verfügbar und kann auf allen unterstützten Strecken und Layouts in den Weltweiten Rennstrecken ausgewählt werden. Wer sich also immer schon gefragt hat, wie es ist, gegen eine nahezu unbesiegbare KI anzutreten, der kann sich auf ein packendes Rennen freuen.

Für alle Fotofreunde unter den Gran Turismo 7-Spielern gibt es ebenfalls eine Neuigkeit. Mit der neuen besonderen Kuration „Die Färöer-Inseln“ in Scapes können beeindruckende Bilder in einer atemberaubenden Landschaft aufgenommen werden. Hier lässt sich die atemberaubende Natur der Inseln perfekt einfangen – ideal für all jene, die ihre virtuellen Fahrzeuge in Szene setzen wollen.

„Gran Turismo 7“ Update 1.57 liefert eine Vielzahl an aufregenden Neuerungen. Mit den drei neuen Fahrzeugen, den zusätzlichen weltweiten Rennstrecken-Events und der weiterentwickelten KI wird das Spielerlebnis noch intensiver und abwechslungsreicher. Fans des Spiels können sich also auf jede Menge neue Inhalte freuen, der für noch mehr Fahrspaß sorgt.