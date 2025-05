Gran Turismo 7 Update 1.59 startet mit großer Ausnahme und einem Kei-Truck

In der Welt von Gran Turismo 7 ist ein neues Update fast schon Routine – neue Autos, ein schicker Teaser von Kazunori Yamauchi, ein wenig Vorfreude, fertig. Doch Update 1.59 bricht mit dieser Tradition. Statt eines ersten Blicks durch den Serien-Schöpfer persönlich, hat das Spiel kurzerhand selbst geplappert: Noch vor dem offiziellen Teaser war das komplette Update-Video auf dem PS5-Startbildschirm zu sehen. Eine Panne? Ein PR-Stunt? Oder einfach nur ein Algorithmus, der zu schnell war? Egal wie, wir wissen jetzt, was kommt. Und das lohnt sich tatsächlich.

Vier neue Fahrzeuge, ein bisschen Wahnsinn – und ein Ferrari

Beginnen wir mit dem Star des Updates: dem Ferrari 812 Superfast. Seit 2022 in der Datamine-Mythologie vermutet, jetzt endlich Realität. Ein 800 PS starker V12, der den F12berlinetta ablöst – nicht nur im echten Leben, sondern auch im Spiel. Dass es drei Jahre gedauert hat, bis er endlich in GT7 auftaucht, zeigt nur, wie geduldig Ferrari-Fans sein müssen. Immerhin: Nach dem 430 Scuderia ist das gerade einmal der zweite Serien-Ferrari im Spiel. Sammlerstücke deluxe.

Auch die Amerikaner dürfen jubeln, denn mit der Chevrolet Corvette C5 Z06 kehrt ein GT-Veteran zurück – und rundet endlich die Generationenliste der Corvette im Spiel ab. Frontmotor, Heckantrieb, massig Kult – ein Klassiker für Puristen und Nostalgiker gleichermaßen.

Der WTF-Moment: Ein Suzuki Kei-Truck

Und dann kommt der Moment, in dem Gran Turismo wieder zu dem wird, was es am besten kann: Spielerinnen und Spieler gleichermaßen verwirren und entzücken. Denn mit dem Suzuki Carry KC der zehnten Generation hält ein Kei-Truck Einzug – und nein, es ist nicht der legendäre Daihatsu Midget. Es ist der Suzuki. Überraschung gelungen? Definitiv.

Der vierte Neuzugang ist der Honda CRV (5. Gen) – ein 212 PS starker Hybrid-Allrader, der sich nahtlos in die Reihe alltagstauglicher Crossover einfügt, die GT7 zunehmend mit Realität füttern. Nach Mazda CX-30 und Toyota C-HR nun also Hondas Beitrag zur SUV-Phalanx.

Das GT7 Update 1.59 wird diesmal besonders spannend

Was fehlt: alles andere

Auffällig ist aber nicht nur, was drin ist – sondern auch, was fehlt. Keine neue Strecke, keine Info zu Events, Menübüchern oder Scapes. Der längste Zeitraum ohne neue Rennstrecke seit GT7s Launch wächst weiter – und mit ihm das Stirnrunzeln der Community.

Update 1.59 fühlt sich ein bisschen an wie ein Sneak Peek durch die Hintertür. Die Inhalte? Spannend, vor allem durch die Ferrari-Bestätigung und den kuriosen Suzuki. Die Inszenierung? Ungewollt unterhaltsam. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Rest des Updates am 15. Mai ebenso ungewöhnlich und lohnenswert ausfällt.