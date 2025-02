Gran Turismo 7-Update: Drei neue Autos und eine dicke Überraschung?

Der frühe Teaser könnte darauf hindeuten, dass das Update früher als gedacht erscheint. Traditionell wäre der 27. Februar der Termin, doch vielleicht überrascht uns Polyphony Digital mit einer verfrühten Veröffentlichung. GT7-Fans sollten also die Augen offenhalten – das nächste große Update steht in den Startlöchern!

Der Unimog ist nicht einfach nur ein Auto, sondern eine absolute Offroad-Legende. Der Name steht für „Universal Motor Gerät“ – und genau das ist er auch. Ob es sich um das Modell 411 aus den späten 50ern oder einen 406 in Pickup-Form handelt, bleibt noch abzuwarten. Sicher ist jedoch: Es wird das größte Fahrzeug sein, das je in einem Gran Turismo-Spiel gefahren werden konnte.

Wie gewohnt hat Yamauchi am Freitagabend einen mysteriösen Schatten-Teaser auf X veröffentlicht , der die Umrisse der neuen Fahrzeuge zeigt. Doch diesmal ist es gar nicht so schwer, ein ganz besonderes Modell zu identifizieren: einen Mercedes-Benz Unimog!

Das Warten hat ein Ende! Kazunori Yamauchi, der Kopf hinter Polyphony Digital, hat das nächste Update für Gran Turismo 7 angekündigt – und das mit einer kleinen Sensation. In der letzten Februarwoche erwartet uns nicht nur das mittlerweile dritte Jubiläumsupdate des Spiels, sondern auch das 100. Fahrzeug in der Garage von GT7.

What do you think?