Gran Turismo 8 ist „offiziell“: Yamauchi bläst zur Jagd auf die Simulations-Krone

Polyphony Digital hat offiziell 18 neue Stellen ausgeschrieben, die explizit die Produktion von „Gran Turismo“ nennen. Warum ist das wichtig? Es markiert den offiziellen Übergang der Serie in die nächste Phase und zu Gran Turismo 8, wobei Kazunori Yamauchi das Ziel verfolgt, mit neuer Hardware die bisherigen technischen Grenzen der Simulation zu sprengen.

Kazunori Yamauchi bricht das Schweigen

Yamauchi-san ist kein Mann der großen Worte, wenn es um ungelegte Eier geht. Doch die aktuellen Stellenausschreibungen sprechen eine deutliche Sprache. Der Chef persönlich sucht nach CG-Künstlern und Testern, um das nächste Kapitel aufzuschlagen. Er spricht von einem „Thema“, das er verfolgt.

Was genau das bedeutet, bleibt vorerst sein Geheimnis. Polyphony möchte die Zukunft mit Kunst und Technologie gestalten. Das klingt nach Marketing, hat bei diesem Studio aber Gewicht. Wenn Polyphony Personal für ein neues Projekt sucht, dann rauchen in Tokio bereits die Workstations.

PSSR 2.0 als technisches Fundament?

Wir schreiben das Jahr 2026 und die Hardware-Landschaft hat sich gewandelt. Sony hat gerade PSSR 2.0 für die PS5 Pro an den Start gebracht. Diese KI-Upscaling-Technologie ist der Schlüssel für die grafische Brillanz von Gran Turismo 8 – oder wie das Spiel am Ende auch heißen mag. Es geht hier nicht mehr nur um bloße Pixelzahlen. Stabilität ist das neue Gold. Das Flimmern feiner Kanten an Zaun-Texturen oder glänzenden Karosserien muss endlich verschwinden. PSSR 2.0 soll genau das liefern, indem es Bilder mit KI-Unterstützung sauberer rekonstruiert als jede bisherige Software-Lösung.

Gran Turismo 7 war ein technologisches Vorzeigeobjekt, litt aber unter dem Cross-Gen-Klotz am Bein. Die PS4-Kompatibilität hat die Physik und das Schadensmodell ausgebremst. Das ist Fakt. Für den achten Teil muss Polyphony die Engine entfesseln.

Wir erwarten echtes Raytracing im Gameplay bei mindestens 60 FPS, nicht nur im Replay-Modus oder im Fotostudio. Die Konkurrenz schläft nicht. Microsoft und Turn 10 haben vorgelegt. Wenn Gran Turismo 8 seinen Titel als „The Real Driving Simulator“ behalten will, dürfen die Server nicht nur wegen des Always-Online-Zwangs rauchen, sondern die Physik-Berechnungen müssen die CPU-Kerne glühen lassen.

Die Entwicklung ist in der ersten heißen Phase, soweit sich das beurteilen lässt. Rechnet aber nicht mit einem Release vor 2027 zum 30. Jubiläum der Serie. Gran Turismo 8 wird das technische Aushängeschild für die PS5 Pro und potenziell ein Launch-Titel für die PS6.