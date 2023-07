Gran Turismo-Film verschoben, neuer Termin bekannt

Dahinter steht eine spannende Geschichte, die von einer beeindruckenden Besetzung getragen wird, darunter David Harbour aus “Stranger Things“ und Hollywood-Star Orlando Bloom, der uns bereits in zahlreichen Filmen wie “Fluch der Karibik“ oder als Legolas in “Herr der Ringe“ begeisterte.

Gran Turismo ist nur ein Beispiel, der vom aktuellen Streik betroffen ist. Auch Spider-Man: Beyond the Spider-Verse wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, ebenso Kraven the Hunter und die Fortsetzung von Ghostbusters: Afterlife, die beide erst 2024 erscheinen.

Allerdings wird es vom 11. bis 13. August und vom 18. bis 20. August die geplanten Sneak Previews geben, an denen unter anderem einige PlayStation Plus User teilnehmen.

Hintergrund sind die anhaltenden Streiks der Autoren und Darsteller, weshalb man den Start auf den 25. August verlegt hat. Hintergrund dürften organisatorische Gründe sein, da einem schlichtweg jetzt die Darsteller fehlen, die den Film repräsentieren sollten. Stattdessen soll nun das Publikum diese Rolle einnehmen, was man in gewisser Weise als Experiment sieht.

