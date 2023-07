Gran Turismo – Zweiter Trailer zum offiziellen Film

Der zweite offizielle Trailer zum Gran Turismo-Film ist da! Die mit Spannung erwartete Produktion erzählt die bemerkenswerte Geschichte von Jann Mardenborough, einem ehemaligen Gamer, der seinen Traum vom professionellen Rennfahrer verwirklichte. Basierend auf einer wahren Begebenheit, erscheint der Film am 11. August 2023 im Kino.

Grandioser Regisseur und ein preisgekröntes Drehbuch

Unter der Regie von Neill Blomkamp, welcher für Werke wie “Chappie“, “Elysium“, “Demonic“ oder “District 9“ bekannt ist, nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt. Das Drehbuch wurde von niemand geringerem als Autoren Jason Hall geschrieben, welcher auch hinter “American Sniper“ steckt. Dieser wird unterstützt durch Zach Baylin, der kreative Kopf hinter “King Richard“.

Vom E-Sport-Champion zum echten Rennfahrer

Im Jahr 2011 gewann Jann Mardenborough das E-Sports Turnier der Gran Turismo-Academy. Dies markierte den Anfang seiner Erfolgsgeschichte, in der der ehemalige Gamer die Welt des Motorsports im Handumdrehen eroberte und das erste Mal als professioneller Rennfahrer in der Japanischen Super GT-Serien antrat. Die Geschichte von Jann Mardenborough ist ein grandioses Beispiel für den Glauben an sich selbst und die Verwirklichung von Träumen.

Der Film “Gran Turismo“ beleuchtet nicht nur die Geschichte von Jann Mardenborough, sondern auch die Hindernisse und Opfer welche er erbringen musste, um auf seinem Weg Erfolg zu haben. Die Zuschauer erwartet eine ergreifende Darstellung des menschlichen Willens und der Leidenschaft für den Motorsport.

Dahinter steht eine mitreißende Geschichte, welche von einem beeindruckenden Cast gestützt wird, darunter David Harbour “Stranger Things“ und Hollywood-Berühmtheit Orlando Bloom, welcher uns schon in so manchen Filmen überzeugt, darunter “Fluch der Karibik“ oder als Legolas “Lord of Rings“.