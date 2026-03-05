Gratis PlayStation Plus Premium: Bungie und Sony pushen den Marathon-Launch

Sony macht Ernst beim Release von Marathon und räumt die größte Einstiegshürde direkt aus dem Weg. Wer sich die Standard- oder Deluxe-Edition des neuen Bungie-Shooters gönnt, bekommt ein PlayStation Plus Premium-Abo kostenlos oben drauf – vorausgesetzt, ihr habt aktuell kein laufendes Abo.

Ein kluger Schachzug, denn ohne PlayStation Plus bleibt die Kolonie auf Tau Ceti IV für euch dicht. Das zeigt deutlich, wie sehr Sony darauf brennt, die Server vom ersten Tag an vollzukriegen.

Runner-Action auf Tau Ceti IV

In Marathon schlüpfen wir in die Haut von biokybernetischen Runnern und stürzen uns in die Überreste einer verschollenen Kolonie. Das Setting auf Tau Ceti IV verspricht eine harte Mischung aus Kämpfen gegen KI-Sicherheitskräfte und dem ständigen Druck durch rivalisierende Spieler.

Da es ein Extraction-Shooter ist, geht es nicht nur um den Skill an der Waffe, sondern vor allem darum, mit dem Loot auch lebend rauszukommen. Bungie muss hier beweisen, dass das Gunplay die gewohnte Qualität liefert, um uns langfristig bei der Stange zu halten. Erste Eindrücke sind äußerst positiv, jetzt muss sich Marathon sprichwörtlich an seinem Namen messen.

Mit 14 Tagen Gratis-PlayStation Plus Premium beim Kauf von Marathon fällt die Abo-Hürde für alle neuen Runner

Der Abo-Katalog im März

Passend zum Gratis-Monat hat Sony auch das Line-Up für den März-Katalog freigeschaltet, das allerdings eher durch Umfang als durch technische Brillanz besticht. Mit Monster Hunter Rise landet ein echter Zeitfresser im Abo, auch wenn man dem Titel seine Switch-Wurzeln und die flachen Texturen in jeder Sekunde ansieht. Für MMO-Fans gibt es The Elder Scrolls Online: Gold Road, was besonders für Einsteiger ein massives Paket schnürt. Veteranen werden sich jedoch ärgern, dass die nötigen Service-Pässe weiterhin extra kosten.

Wer es ruhiger mag, kann bei PGA Tour 2K25 die präzise Stick-Physik auf dem Grün meistern oder in Slime Rancher 2 völlig stressfrei bunte Schleime züchten.

Die Aktion rund um Marathon ist ein aggressives, aber faires Angebot an alle, die bisher vor den Abo-Kosten zurückgeschreckt sind. Der März-Katalog bietet zwar keine grafischen Meilensteine, liefert aber genug Futter, um die Zeit zwischen den Extraktions-Runs in Marathon zu überbrücken.

Zieht das Gratis-Abo bei euch als Kaufargument für Marathon, oder lassen euch die aktuellen Katalog-Titel eher kalt?