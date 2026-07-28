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Gratis-Suits: Insomniac schenkt uns zwei neue Anzüge in Marvel’s Spider-Man 2

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Insomniac bringt zwei neue Gratis-Anzüge für Marvel’s Spider-Man 2. Alle Details zum Brand New Day- & Tokon-Skin plus PS5 Pro-Features im News-Check

Marvels Spider Man 2 X Marvel Tokon

Insomniac Games hat „Marvel’s Spider-Man 2“ ein kostenloses Update spendiert und schenkt uns gleich zwei neue Anzüge für Peter Parker. Neben dem Look aus dem neuen Film „Brand New Day“ wartet eine echte Überraschung aus dem Prügelspiel-Bereich auf euch.

Insomniac Games schraubt überraschend wieder an „Marvel’s Spider-Man 2“ und bringt mit dem neuesten Update zwei frische Anzüge kostenlos ins Spiel. Ohne Aufpreis oder Vorbesteller-Zwang landen der „Brand New Day“-Skin und das Outfit aus „Marvel Tokon: Fighting Souls“ direkt in eurer Garderobe.

Ein Kinofilm und eine dicke Überraschung

Dass der „Brand New Day“-Anzug seinen Weg ins Spiel findet, stand bereits seit vergangenem Monat fest. Der neue Film rollt gerade weltweit in die Kinos an. Da gehört eine Crossover-Aktion einfach dazu. Der Skin orientiert sich stark an der klassischen Comic-Vorlage. Knalliges Rot, klares Blau, auffällige Web-Shooter an den Handgelenken. Wer auf diesen Look steht, bekommt genau das geliefert.

Der echte Knaller war aber die zweite Ankündigung. Insomniac startete auf X einen mysteriösen Countdown, zählte von zwei herunter und haute völlig unangekündigt den „Marvel Tokon: Fighting Souls“-Anzug raus. Damit hat im Vorfeld kaum jemand gerechnet. Zusätzlich gibt es noch etwas technischen Feinschliff für die PS5 Pro: Das Update liefert verbessertes PSSR und einen Energiesparmodus mit. Nettes Beiwerk. Nehmen wir mit.

Was heißt das für uns Spieler?

Am Ende bleibt es Gratis-Kosmetik. Kein neuer Story-Content, keine Quests, keine Map-Erweiterung. Wer Spider-Man 2 schon länger durchgespielt auf der Festplatte hat, bekommt hier keinen echten Grund für einen kompletten zweiten Durchgang geliefert.

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Es ist Fanservice für zwischendurch. Nicht mehr und nicht weniger. Wer die Kiste sowieso gerade an hat, zieht die Anzüge an und dreht ein paar Runden durch New York. Wer auf handfeste Inhalte wartet, schaut weiter in die Röhre – das Team bündelt seine Kräfte schließlich schon längst für das anstehende „Marvel’s Wolverine“.

Ein schönes Geschenk ohne Haken, aber eben auch ohne spielerische Substanz. Die Anzüge sehen stark aus und kosten keinen Cent. Einen Grund für eine lange Rückkehr ins Spiel bieten sie allerdings nicht.

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