GreedFall: The Dying World – Story-Trailer rückt Exil und Verschwörung in den Fokus

GreedFall: The Dying World erscheint am 12. März. Der neue Story-Trailer beleuchtet den Kontinent Gacane, die Malichor-Pest und das Schicksal der Doneigad.

Der neue Story-Trailer zu GreedFall: The Dying World markiert den Übergang vom Early Access zum Full Release am 10. März 2026 auf PC sowie am 12. März für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Handlung setzt drei Jahre vor den Ereignissen des Vorgängers an und bricht mit der bekannten Perspektive: Spieler agieren nicht als Kolonisatoren, sondern als verschleppte Einheimische der Insel Teer Fradee.

Zentrum der Erzählung ist der Kontinent Gacane, der als Ursprung der Malichor-Epidemie und Schauplatz politischer Zersetzung fungiert. Der Protagonist – ein „Doneigad“ genannter Weiser – wird gewaltsam aus seiner Heimat gerissen und in eine globale Verschwörung verwickelt. Mechanisch stützt sich die Geschichte auf acht individuelle Begleiter, deren Loyalität direkt von den Entscheidungen des Spielers in den Bereichen Diplomatie und Kampf abhängt.

Ob die Geschichte am Ende überzeugen wird, zeigt sich in wenigen Tagen.

