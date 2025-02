Green Hell: Das Anteater-Update bringt mehr als nur Ameisenbären

Das Green Hell-Universum wächst weiter, und diesmal bringt das neue Anteater-Update nicht nur einen putzigen, aber durchaus wehrhaften neuen Bewohner in den Dschungel, sondern auch tiefgreifende Gameplay-Verbesserungen. Klar, der Große Ameisenbär ist der Star des Updates – doch es gibt so viel mehr zu entdecken!

