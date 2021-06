Green Hell: Spirits of Amazonia Part #2 angekündigt

Creepy Jar hat den zweiten Part der Spirits of Amazonia-Erweiterung für die Survival-Simultion Green Hell angekündigt. Diese erscheint in Kürze für den PC und folgt später auch auf Konsolen.

In Spirits of Amazonia wird eine Prequel-Story erzählt. Diese brandneue Story führt die die Spieler in den Amazonas und vor die Ereignisse des ursprünglichen Story-Modus. Dazu erwartet sie eine aktualisierte Karte, neue Quests und vieles mehr.

In Part #1 schlüpften die Spieler noch einmal in die Rolle des Hauptprotagonisten Jake, als er sich zum ersten Mal mit einem Amazonas-Stamm anfreundet. In Part #2 wird diese begonnene Reise mit mehr Inhalten von interessanten neuen Stammeslegenden über neue Tiere bis hin zu vollständig überarbeiteten Kartenbereichen fortgesetzt.

Das bietet Spirits of Amazonia Part #2

Eine brandneue Tribal Legends Story

Überarbeitete Kartenbereiche, die darstellen, wie sie vor den Ereignissen der Hauptstory von Green Hell aussahen

Ein neuer Jagdstamm, die Un’garaca, und neue Aktivitäten wie Heilung und Trommeln

Ein gefährlicher neuer Feind

Feinde aufgepasst! Jake kann jetzt eine gefährliche Zweihandaxt ausrüsten!

Neue Tiere, der schwarze Panther und der kleine Tapir

Green Hell: Spirits of Amazonia Part #2 erscheint am 22. Juni für den PC und später für Konsolen, und zwar kostenlos.

Eindrücke aus Green Gell gibt es ergänzend in unserem aktuellen Review.