Green Hell: Termin für PS5 und Xbox Series X|S Version steht fest

Die PS5 und Xbox Series X|S Version von „Green Hell“ wird zum Launch für 24,99 EUR erhältlich sein, einschließlich eines Launch-Rabatts. Zudem sind hier die Updates Nr. 17 – Lagerung und Transport, Nr. 18 – Befestigungen und Nr. 19 – Flammenwächter enthalten. Ein kostenloses Upgrade ist für all jene verfügbar, wenn sie zuvor entweder die Xbox One- oder PlayStation 4-Version des Spiels gekauft haben.

