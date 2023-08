Green Hell VR bekommt Grafik-Patch für PS VR2 Version

„Mit PS VR2 kann man die atemberaubende Grafik und flüssigem Gameplay erleben. Die Technologie hinter dem PS VR2 Sense-Controller lässt euch jede wirkungsvolle Aktion spüren. Selbst das Ziehen einer Bogensehne wird durch haptisches Feedback beeindruckend immersiv. Alles fühlt sich intensiv an, auch das Jagen, Kämpfen und sogar der eigene Herzschlag. Es fühlt sich einfach so an, als wäre man dort.“

Vergleicht man Green Hell VR mit The Dark Pictures scheint es aber die bessere Option zu sein, den Grafik-Patch abzuwarten, denn aktuell macht das Spiel keinen wirklich guten Eindruck. Wie lange man auf den Grafik-Patch warten muss, ist unklar. Bei The Dark Pictures benötigte dieser ganze vier Monate.

An update regarding the PS VR2 version of Green Hell VR pic.twitter.com/6ntnpKIxVR

Der Release von Green Hell VR für PlayStation VR2 weckte ungute Erinnerungen an The Dark Pictures damals, das mit ähnlichen Grafik-Problemen zu kämpfen hatte. Die Entwickler von Incuvo kündigen daher nun einen Patch an, der diese beheben soll.

