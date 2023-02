Greyhill Incident – Alien-Invasion startet im Juni

Perp Games hat das Release-Datum ihres Survial-Horror-Titel Greyhill Incident für diesen Juni bestätigt, das von Refugium Games entwickelt wird.

Greyhill Incident ist ein Story-getriebenes Survival-Horror-Spiel, das in den frühen 90ern spielt – und wo der Alien-Kult mit Akte X & Co. einen seiner Höhepunkte hatte. Als Ryan Baker, ausgestattet mit einem Baseballschläger und ein paar Kugeln in seinem treuen Revolver, führt einen die Geschichte durch das atmosphärische Viertel Greyhill, das von UFOs und Grey Aliens überfallen wird.

Greyhill Incident Retail-Box

Greyhill Incident wurde von „wahren Begebenheiten“, Büchern, Fernsehsendungen und Filmen von „Fire in the Sky“ über „The X-Files“, „Communion“ und anderen Werken der vergangenen Zeit inspiriert. Neben den Story-getriebenen Survival-Horror-Aspekten kann man hier zusätzlich einen Hauch von Satire erwarten, die man als Hommage an das klassische graue Alien & UFO-Thema versteht.

Das Spiel wird auch im regulären Handel verfügbar sein. Die Special Retail-Version „Greyhill Incident Abducted Edition“ wird eine Reihe aufregender Extras enthalten, darunter Bobs Anleitung, um seinen eigenen Schutzfolienhut herzustellen.

Greyhill Incident erscheint am 09. Juni 2023.