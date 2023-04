Greyhill Incident – Found Footage-Mode enthüllt

Das Spiel ist inspiriert von „wahren Begebenheiten“, Büchern, Fernsehsendungen und Filmen von „Fire in the Sky“ über „The X-Files“, „Communion“ und anderen historischen Werken. Dieses Story-getriebene Survival-Horror-Spiel wird mit einem Hauch von Satire entwickelt und ist eine Hommage an das klassische graue Alien- und UFO-Thema.

Greyhill Incident ist ein Story-getriebenes Survival-Horror-Spiel, das in den frühen 90ern spielt. Als Ryan Baker, ausgestattet mit einem Baseballschläger und ein paar Kugeln in seinem treuen Revolver, führt einen die Geschichte durch das atmosphärische Viertel Greyhill, das von UFOs und grauen Aliens überfallen wird.

-Mode einen speziellen schwarz/weiß Filter hinzu, um dem Look des Spiel in eine Ära zu versetzen, wo der Alien-Kult seine Höhepunkt hatte. Einen kurzen Blick darauf gibt es im neu veröffentlichten Trailer.

