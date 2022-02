GRID: Legends – Early Access Version jetzt verfügbar

Wer einen EA Play Pass besitzt, kann ab sofort die Early Access Version von GRID Legends spielen und somit drei Tage vor dem offiziellen Release.

Die Trial Phase umfasst auch hier 10 Stunden an Fahrvergnügen, dessen Fortschritt später in die Vollversion übernommen wird. Inhaltlich steht euch damit das komplette GRID Legends Erlebnis zur Verfügung.

Von Story bis Multiplayer-Action

Neben dem neuen Story-Modus „Driven to Glory“ erleben die Spieler viel Dramatik, wenn sie an einigen der berühmtesten Orte der Welt um den Sieg kämpfen. Mit neuen und wiederkehrenden Gameplay-Optionen und der Einführung des plattformübergreifenden Multiplayer-Modus werden die GRID-Spieler schnell zur Stelle sein und mehr Zeit damit verbringen, Rad an Rad zu kämpfen.

Die Action beginnt mit „Driven to Glory“, dem virtuell produzierten Story-Modus des Spiels, in dem der preisgekrönte Schauspieler Ncuti Gatwa die Hauptrolle spielt und der den Rahmen für die GRID World Series bildet. Die Handlung führt durch die weltweiten Schauplätze und gibt einen Vorgeschmack auf einige der aufregenden Fahrzeuge, die zum Start angeboten werden.

Dann geht es in die Vollen, mit einem genauen Blick auf die Rückkehr von Drift und dem Hop-in-Multiplayer, der zeigt, wie einfach es ist, bis zu 22 Spieler in Sekundenschnelle in ein Rennen einzubinden. Mit der Einführung von Rampen und Geschwindigkeitsboosts haben Rennsportbegeisterte noch mehr Abwechslung und Auswahl.

Wer schon jetzt in die GRID-Action springen möchte, findet die Early Access-Trial ab sofort im PlayStation Store. Alle anderen können ab dem 25. Februar loslegen, wenn GRID Legends offiziell erscheint. Bis dahin kann man sich auch noch die Pre-Order Boni sichern, einschließlich dem Aston Martin Vantage GT4 und Porsche 692C – Ravenwest, dem Ginetta G55 GT4 und Koenigsegg Jesko – Seneca, sechs exklusive Ravenwest Events und exklusive Symbole, Lackierungen und Banner.

Weitere Eindrücke zu GRID Legends gibt es in unserem Previews hier und hier.