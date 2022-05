Großes Interesse an gamescom 2022, Austellerfläche fast ausgebucht

Nach zwei Jahren ohne gamescom, kehrt das größte Gaming-Event in diesem Jahr nach Köln zurück. Und die Industrie hat wieder richtig Lust darauf. Schon jetzt ist ein Großteil der Ausstellerfläche ausgebucht.

Wie der Veranstalter mitteilt, haben sich trotz der kürzeren Anmeldephase schon 250 Aussteller für die gamescom angemeldet und 80 Prozent der zur Verfügung stehenden Ausstellerfläche sind belegt. Dazu werden wieder alle Hallen und damit das gesamte Gelände der Koelnmesse für die gamescom 2022 genutzt.

„Angesichts der zwei Pandemiejahre ohne gamescom vor Ort freuen wir uns sehr über die starke Beteiligung so vieler Partner bereits zu diesem Zeitpunkt. In diesem Jahr gibt es zahlreiche zusätzliche Herausforderungen für die Ausstellenden, doch gemeinsam haben wir das klare Ziel, die gamescom auch in diesem Jahr wieder zum weltweiten Leuchtturm für Games zu machen. Das große Interesse zeigt, wie wichtig es war, während der Pandemie die gamescom digital zu veranstalten und damit auch international zu erweitern. Nach zwei Jahren voller Online-Präsentationen werden die Games-Unternehmen nun endlich wieder in den direkten Kontakt mit ihrer Community gehen, der einmalige Erlebnisse schafft und durch nichts zu ersetzen ist – digital transportiert in alle Welt.“ Felix Falk, Geschäftsführer bei game

Welche Aussteller explizit an der gamescom teilnehmen, ist noch nicht bekannt.

Merch-Area groß nachfragt

Auch die sonst ziemlich gut gefüllte Merch-Area ist in diesem Jahr groß gefragt, ebenso die gamescom event arena, die diesmal in die hochmoderne Halle 1 zieht. Fast alle Event-Slots sind dafür bereits ausgebucht.

Eröffnet wird die gamescom in der event arena auch in diesem Jahr mit der gamescom: Opening Night Live, wo verschiedene Publisher und Entwickler ihre Neuheiten präsentieren. In den Tagen darauf folgen viele weitere Highlights, unter anderem Esports-Turniere von ESL Gaming.

Zusätzlich kann man sich auf Themenbereiche freuen, darunter family&friends, cosplay, retro oder indie area. Die indie area wird diesmal aufgrund vieler Partner sogar noch größer und vielfältiger als je zuvor. Und wer sich für eine Laufbahn in der Games-Branche interessiert, findet hierfür alle Informationen auf dem gamescom campus. Zudem wird es ein umfangreiches Outdoor-Angebot mit zusätzlichen Attraktionen geben.

Die gamescom 2022 findet von Mittwoch, 24. August bis Sonntag, 28. August statt.