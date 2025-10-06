Latest

Großes Lob für Battlefield 6, aber The Finals bleibt uns noch lange erhalten

Ex-DICE-Chef Patrick Söderlund spricht über Battlefield 6 und die Zukunft von THE FINALS. Warum er zufrieden – und gleichzeitig gelassen – ist.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Battlefield 6 Kolumne

Patrick Söderlund weiß, wovon er spricht. Mehr als ein Jahrzehnt lang prägte der heutige Embark-CEO die Battlefield-Reihe bei DICE. Umso spannender, dass er das neue Battlefield 6 als „wirklich gut aussehend“ bezeichnet. In einem Interview mit dem britischen EDGE Magazine zeigt sich Söderlund ehrlich begeistert vom Zustand des Shooters – und das, obwohl sein eigenes Studio fast zeitgleich den neuen Titel ARC Raiders veröffentlicht.

„Ich weiß, wie viel Arbeit in diesem Spiel steckt. Es ist eine Marke, die großartig sein sollte – und ich finde, sie ist es auch“, sagt Söderlund. Für ihn steht fest: Battlefield sei endlich wieder dort, wo es hingehöre, technisch und spielerisch auf der Höhe der Zeit.

ARC Raiders und THE FINALS: Zwei völlig verschiedene Baustellen

Mit ARC Raiders, das am 30. Oktober erscheint, verfolgt Embark einen deutlich anderen Ansatz als Battlefield 6. Das Spiel kombiniert PvPvE-Elemente mit Extraction-Gameplay und erinnert eher an eine Mischung aus Destiny 2 und The Division.

THE FINALS, das bereits seit Ende 2023 läuft, ist dagegen viel näher an den alten Battlefield-Wurzeln – schnelle Matches, physikbasierte Zerstörung, Chaos pur. Und obwohl der Titel zwischenzeitlich schwächelte, ist Söderlund optimistisch:

„Wir haben gesehen, dass die Spielerzahlen im Frühjahr wieder gestiegen sind. Im Moment sehe ich keinen Grund, warum wir THE FINALS nicht weitere fünf Jahre unterstützen sollten.“

Aktuell läuft Season 8 mit neuen Waffen und überarbeitetem Zerstörungssystem, ein klares Zeichen, dass Embark an das Projekt glaubt.

Söderlunds Aussagen wirken nicht wie PR-Floskeln, sondern wie ehrliche Anerkennung, sowohl für die DICE-Crew als auch für sein eigenes Team. Battlefield 6 scheint auf einem guten Weg zu sein, während Embark parallel ein eigenes Ökosystem an Shootern aufbaut. Wenn ARC Raiders hält, was es verspricht, könnte 2025 ein spannendes Jahr für Fans groß angelegter Action werden, egal, ob im Wüstenchaos oder unter Neonlichtern.

VIA:Wccftech
