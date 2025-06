Grounded 2 angekündigt und startet bereits im Juli

Zwei Jahre nach dem ersten Teil kehren die geschrumpften Teenager zurück – diesmal nicht in einen Garten, sondern in Brookhollow Park, eine deutlich größere und in sich lebendigere Spielwelt. Grounded 2, das heute im Rahmen des Xbox Games Showcase vorgestellt wurde, geht am 29. Juli 2025 in die Game Preview auf Xbox sowie in den Early Access auf Steam. Ein späterer Release auf PS5 gilt als gesichert.

Brookhollow Park ist dabei nicht nur ein Tapetenwechsel, sondern fast schon ein Quantensprung: Schon die Startzone soll die Größe des gesamten ersten Spiels erreichen. Thematisch bleibt man in den 90ern, was dem Spiel erneut einen nostalgischen Anstrich verleiht – ergänzt um neue Kreaturen, Biome und Gebäude wie umgekippte Eiswagen oder halb verfallene Snackbuden.

Mit dabei: Die bekannten Teenager – älter, selbstbewusster und sichtlich besser vorbereitet. Der Fokus liegt erneut auf Koop-Survival-Gameplay, wahlweise in Ego- oder Third-Person-Perspektive. Mit an Bord sind diesmal auch Eidos Montréal, die gemeinsam mit Obsidian an Umfang und Tiefe schrauben.

Buggies, Biome und das neue Kampfsystem

Ein großer Wunsch aus der Community wurde direkt umgesetzt: Buggies – reitbare Insekten, die nicht nur zur Fortbewegung dienen, sondern aktiv am Spiel teilnehmen. Ob Red Ant mit Builder-Boni oder Orb Weaver für Stunlock-Fights: Jede Kreatur bringt eigene Fähigkeiten mit. Laut den Entwicklern soll jede dieser „Mounts“ den Spielstil merklich beeinflussen.

Dazu kommen weitere sinnvolle Neuerungen wie das Omni-Tool, das Werkzeuge kombiniert und Inventarplätze spart, sowie Combat 2.0 mit besseren Ausweichmechaniken und smarteren Gegnern. Neue Gegnertypen wie die blockende Kakerlake ergänzen das Ganze um taktische Elemente. Die Story? Zum Start nur angerissen – dafür mit genug Raum für Spekulationen und Fan-Theorien, die das Team explizit mit einbezieht.

Grounded 2 soll sich von Beginn an mit der Community weiterentwickeln, mit Fokus auf inhaltliche Erweiterungen, neue Kreaturen oder Balancing-Anpassungen, um eine transparente Entwicklung zu gewährleisten. Für Fans des ersten Teils – und solche, die es werden wollen – ist Grounded 2 ein logischer, aber deutlich ambitionierter nächster Schritt.