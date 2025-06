Grounded 2 im Deep Dive: Größer, durchdachter, buggyreicher

Nach dem Erfolg des ersten Teils geht Grounded 2 neue Wege – im wörtlichen Sinn. Statt erneut in einem überschaubaren Hinterhof zu starten, verschlägt es die geschrumpften Teenager diesmal in den weitläufigen Brook Hollow Park. Zwei Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 beginnt ein neues Abenteuer – und das mit spürbarem Community-Fokus. Im aktuellen Deep Dive fassen Marcus Morgan and Chris Parker of Obsidian Entertainment Obsidian die wichtigsten Neuerungen zusammen,

Buggies statt bloßer Reittiere

Das meistgewünschte Feature aus der Community hat es ins Spiel geschafft: reitbare Insekten, intern „Buggies“ genannt. Diese sind weit mehr als Fortbewegungsmittel. Der rote Soldaten-Ameisen-Buggy etwa dient nicht nur als Reittier, sondern auch als Kämpfer, Inventarträger und Helfer beim Ressourcensammeln. Mit einem simplen Knopfdruck lässt sich etwa der „Sammelmodus“ aktivieren, der Materialien wie ein Staubsauger einsammelt – besonders hilfreich bei mühsamen Aufgaben wie dem Pfeilbau.

Später im Spielverlauf kommt der Orbweaver-Buggy hinzu: Ein angriffsstarker Begleiter mit Spezialattacken wie Netzen und Brüllern, der neue Pfade zugänglich macht. Und ja – man kann die Buggies streicheln, ihnen Namen geben und Nester bauen. Wer will, darf emotionale Bindungen eingehen – oder wie Producer Marcus Morgan sagt: „Ich habe auch einen Buggy namens Sacrificial Lamb.“

Neue Biome, Archetypen und coole Rüstungen

Grounded 2 verfolgt eine strukturierte Weiterentwicklung: neue Story, neue Biome, neue Gegner – darunter auch unangenehm gestaltete Kakerlaken. Das Spiel startet im Juli zunächst in der Game Preview mit einem umfangreichen ersten Akt und wird wie der Vorgänger im Laufe der Zeit erweitert.

Spieler können sich auf vier lose definierte Archetypen einstellen: Krieger, Waldläufer, Magier und Schurke. Statt fester Klassen bieten Ausrüstung, Waffen und Mutationen flexible Spezialisierungen. Besonders interessant: Der Schurke darf nun mit zwei Dolchen kämpfen – ein Wunsch, den sich viele Fans wohl insgeheim gewünscht haben.

Obsidian hat sich zudem externe Verstärkung geholt: Eidos Montréal ist als Co-Entwickler mit an Bord. Beide Studios legen laut eigenen Aussagen Wert auf Story, Community und Spielerfeedback – und wollen Grounded 2 gemeinsam mit der Community weiterentwickeln.

Grounded 2 bleibt seiner DNA treu, erweitert aber systematisch das, was Spieler schon am ersten Teil mochten. Mit stärkerer Individualisierung, smarteren Mechaniken und sichtbarem Respekt gegenüber dem Feedback der Fans könnte Obsidian erneut ein langlebiges Survival-Spiel etablieren.

Grounded 2 erscheint am 29. Juli 2025 für Xbox und PC. Ein späterer PS5-Release ist zwar noch nicht offiziell, aber sehr wahrscheinlich.