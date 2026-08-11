Grounded 2: Into the Abyss – PS5-Launch, Unterwasser-Kämpfe und Crossplay – Obsidian im Interview

Mit „Into the Abyss“ bekommt „Grounded 2“ heute nicht nur sein bislang größtes Update, sondern öffnet gleichzeitig die Tore für eine neue Spielergruppe: Die PS5-Version startet mitten im Early Access und bringt das Survival-Abenteuer von Obsidian Entertainment erstmals auf Sonys aktuelle Konsole. Crossplay verbindet dabei PlayStation-, Xbox- und PC-Spieler von Anfang an.

Das Update erweitert den Brookhollow Park um neue Bereiche rund um den Skunk Pond, führt Unterwasser-Erkundung (unsere Preview) und -Kämpfe sowie Unterwasser-Basisbau ein und stellt die Spieler damit vor vollkommen neue Herausforderungen. Gleichzeitig soll die technische Basis von Unreal Engine 5 dafür sorgen, dass die Welt deutlich größer und detaillierter ausfallen kann als noch im Vorgänger.

Wir haben mit Chris Parker, Game Director von Grounded 2 bei Obsidian Entertainment, über den PS5-Launch, die Herausforderungen von Crossplay, die neuen Unterwasser-Mechaniken und den Einfluss des Community-Feedbacks gesprochen. Außerdem verrät Parker, welchen Weg PS5-Neulinge durch den Park nehmen sollten und warum die finale Version 1.0 noch längst nicht das Ende der Entwicklung bedeutet.

Grounded 2: Into the Abyss – PlayFront-Interview

PF: Die PlayStation 5-Version erscheint offiziell am 11. August. Die PS5 mitten im Early Access dazuzuholen, vergrößert eure Spielerbasis massiv. Warum wählt ihr genau diesen Zeitpunkt für eine Plattform dieser Größenordnung?

OE – Chris Parker: Die Community schon jetzt um PS5-Spieler zu erweitern, war für uns eine große Chance. Mehr Spieler bedeuten mehr Feedback. Das hilft uns zu verstehen, was funktioniert und was nicht. So entsteht am Ende ein besseres Grounded 2.

Eine PS5-Version stand auf der Wunschliste der Spieler ganz oben. Vor allem die PlayStation-Spieler, die den ersten Teil mochten, wollten unbedingt beim Nachfolger einsteigen – selbst im Early Access.

PF: Das Update „Into the Abyss“ bringt starke Vertikalität, Tauchmechaniken und Unterwasser-Basisbau. Wie verändert diese neue Dimension das Zusammenspiel zwischen erfahrenen PC/Xbox-Spielern und PS5-Neulingen?

OE – Chris Parker: Das Update wird sich für Veteranen und Neueinsteiger ähnlich anfühlen. Erfahrene Spieler nutzen ihre alten Spielstände und starten direkt in die neuen Inhalte samt aller Herausforderungen. PlayStation-Spieler arbeiten sich ganz normal durch das Spiel und lernen die Mechaniken Schritt für Schritt. Sie brauchen dadurch mehr Zeit für das Update, sind danach aber perfekt auf zukünftige Inhalte vorbereitet.

Außerdem profitieren PS5-Spieler von über einem Jahr an Fixes und Verbesserungen. Wir haben auch das Early Game überarbeitet, was den Einstieg deutlich angenehmer macht.

PF: Crossplay verbindet alle Plattformen vom ersten Tag an. Welche technischen Hürden musstet ihr überwinden, um reibungslosen Multiplayer auf PS5, Xbox Series X/S und PC ohne Latenzprobleme zu garantieren?

OE – Chris Parker: Grounded 1 war von Anfang an auf Crossplay zwischen Xbox und PC ausgelegt. Nach dem 1.0-Release folgten Portierungen für PS4, PS5 und Switch – alle mit Crossplay. Viele technische Hürden hatten wir also bereits in der Unreal Engine 4 gelöst. Der Schritt zu Grounded 2 auf der PS5 war deshalb kleiner als gedacht.

Nichts davon ist einfach. Aber wir kannten die größten Hindernisse bereits.

Ehrlich gesagt sehen wir immer noch Potenzial bei der Verbindung und Benutzerfreundlichkeit. Zukünftige Updates werden Crossplay auf allen Plattformen noch weiter verbessern.

PF: Community-Feedback hat Features wie das ORC-Wellensystem oder das PTS-Schnellreisenetzwerk maßgeblich geprägt. Wie gewichtet ihr Rückmeldungen der neuen PlayStation-Spieler im Vergleich zu eurer Stamm-Community?

OE – Chris Parker: Gute Frage. Darüber haben wir so direkt noch gar nicht nachgedacht. Für uns zählt die Chance auf noch mehr Feedback. Das bestätigt unsere Designentscheidungen oder stellt sie auf den Prüfstand.

Wir erhoffen uns neue Perspektiven von der PlayStation-Community. Diese Ideen verarbeiten wir genauso wie das bisherige Feedback.

PF: Der Fokus auf Hardware wie die PS5 bedeutet den Abschied von Last-Gen-Einschränkungen. Wie sehr hat diese technische Freiheit bei der Überarbeitung von Kreaturen wie der Tigermücke oder der Beleuchtung in den Abgründen geholfen?

OE – Chris Parker: Der Verzicht auf Last-Gen-Konsolen war eine unserer ersten Entscheidungen bei Grounded 2. Diese alten Plattformen haben uns schon am Ende von Grounded 1 stark limitiert. Punkt.

Der Wechsel zur Unreal Engine 5 brachte nicht nur ein visuelles Upgrade für Kreaturen, Materialien, Licht und Effekte. Wir haben jetzt deutlich bessere Werkzeuge und mehr Leistung. Nur so können wir den Park in dieser Größe bauen und gleichzeitig eine stabile Performance halten.

PF: Unterwasserkämpfe und die neue Anvisier-Funktion bringen ein ganz neues Spielgefühl. Wurde diese Steuerung speziell für Controller-Spieler auf Konsolen entwickelt?

OE – Chris Parker: Die Kämpfe an Land finden hauptsächlich auf einer Ebene statt. Es gibt zwar fliegende Gegner wie Bienen oder Mücken, aber man bewegt sich meist zweidimensional. Unter Wasser wird es dreidimensional. Das verändert das Spielgefühl komplett und kann bei der Orientierung verwirren – besonders mitten im Kampf. Dazu kam unser Experiment mit Fernkampf unter Wasser, was ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist.

Aus diesen Gründen haben wir die Anvisier-Funktion eingebaut. Sie hilft gegen die Verwirrung und verbessert das Kampfsystem insgesamt. Das war keine Entscheidung für ein bestimmtes Eingabegerät. Maus-und-Tastatur-Spieler profitieren davon genauso wie Controller-Nutzer.

PF: PS5-Spieler betreten eine Welt, die dynamisch wächst und frisch ausbalanciert wurde. Welchen Weg empfehlt ihr Neulingen: den klassischen Verlauf über den Picknick-Bereich oder direkt den Sprung ins kalte Wasser am Skunk Pond?

OE – Chris Parker: Hervorragende Frage.

Wir empfehlen die normale Route: erst der Picknick-Bereich, dann der Gemeinschaftsgarten und danach der Skunk Pond mit seiner Umgebung. Wir haben die Balance aber so angepasst, dass beide Wege funktionieren und Spaß machen.

Wer direkt zum Teich geht, bekommt eine größere Herausforderung. Aber eine, die Laune macht. [Ich habe das selbst bei meinem letzten PS-Durchgang so gemacht – allerdings auf dem Schwierigkeitsgrad ‚Mild‘.] Der Garten wird dadurch später zwar etwas leichter, macht aber auf seine eigene Art Spaß.

In unserem Livestream Casually Grounded haben wir etablierten Spielern vor Kurzem sogar empfohlen, für einen neuen Durchlauf die Route Picknick > Teich > Garten auszuprobieren. Wir haben viel angepasst, um diesen Weg attraktiv zu machen.

PF: Grounded lebt von Entdeckerdrang und 90er-Jahre-Nostalgie. Glaubst du, dass PlayStation-Spieler diesen Vibe anders aufnehmen als die bestehende Xbox- und PC-Community?

OE – Chris Parker: Die Nostalgie funktioniert unabhängig von der Plattform. Spieler jeden Alters finden diese Epoche faszinierend – selbst wenn sie damals noch gar nicht auf der Welt waren.

Es macht uns unglaublich viel Spaß, neue nostalgische Elemente zu planen. Wir suchen ständig nach Dingen, die überraschen und begeistern. Jüngere Spieler wollen diese alten Gegenstände erkunden, während ältere Spieler echte Erinnerungen erleben.

PF: Neue Biome und Plattformen erhöhen den Druck auf die Serverstabilität und die Wirtschaft im Spiel. Wie haltet ihr das Ökosystem auf allen drei Plattformen langfristig fair?

OE – Chris Parker: Crossplay ist uns extrem wichtig. Deshalb trennen wir die Plattformen gedanklich nicht voneinander. Unser Ziel bleibt: Jeder Spieler soll auf jeder Plattform exakt dieselbe Erfahrung haben. Wer die Plattform wechselt, nimmt seinen Fortschritt einfach mit.

Um das Ökosystem fair zu halten, holen wir die PS5 jetzt ins Boot und nicht erst zu Version 1.0. So stellen wir sicher, dass das Spielgefühl auf der PlayStation von Anfang an genauso gut ist wie überall sonst.

PF: Version 1.0 rückt näher. Sogar die Intro-Sequenzen müssen an das finale Park-Layout angepasst werden. Ist der PS5-Launch der letzte große Meilenstein vor dem vollen Release?

OE – Chris Parker: Ein Blick auf den aktuellen Stand des Brookhollow Parks im Update zeigt ganz klar: Ein großer Teil des Parks fehlt noch. Wir müssen diese Gebiete samt ihren Herausforderungen fertigstellen, die Story vollenden und die Gameplay-Systeme weiter vertiefen.

Bis Version 1.0 liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir freuen uns darauf, diese Schritte gemeinsam mit der Community zu gehen und Grounded 2 zu einem der besten Survival-Spiele zu machen.

Vielen Dank für das Interesse!

PF: Vielen Dank für deine Zeit! 🙂